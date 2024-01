Nemški kmetje nadaljujejo s protesti: blokirali pristanišče in izkrcanje ministra

Nemški podkancler in minister za gospodarske zadeve in podnebne ukrepe Robert Habeck se je skupaj s soprogo s trajektom vračal domov, ko je okoli 250 do 300 kmetov blokiralo pristanišče in s tem preprečilo, da bi se potniki s trajekta izkrcali.

S posnetkov razgretega dogajanja v pristanišču je razvidno, da se je manjša skupina ljudi skušala vkrcati na ladjo, kar so jim nato preprečili policisti. "Razmere na kraju samem so bile razgrete, kar pomeni, da dialoga med gospodom Habeckom in voditelji protestov ni bilo mogoče zagotoviti, zato je trajekt ponovno odplul," je sporočila policija, ki je proti protestnikom uporabila tudi solzivec, poroča Deutsche Welle.