Nenadna smrt kitajskega milijarderja in znanstvenika na področju umetne inteligence

Tang je zaradi zdravstvenih težav, ki jih niso razkrili, umrl v petek pozno zvečer, so še zapisali. Več podrobnosti niso želeli komentirati, poroča Business Insider.

"Z veliko žalostjo sporočamo, da je umrl profesor Tang Šiao'ou, ustanovitelj, priznan znanstvenik na področju umetne inteligence, direktor laboratorija Pujiang, direktor šanghajskega laboratorija za umetno inteligenco in profesor kitajske univerze v Hongkongu," so zjutraj sporočili iz podjetja SenseTime, ki je sicer v delni državni lasti.

Podjetje SenseTime, ki je bilo ustanovljeno leta 2014, je bilo nekoč najvišje vrednoteno zagonsko podjetje na področju umetne inteligence na svetu, deloma tudi zaradi neposrednih povezav in financiranja s strani kitajske vlade.

Podjetje se ukvarja z razvojem tehnologije na področju prepoznavanja obrazov in predmetov ter analizo videoposnetkov in slik z uporabo umetne inteligence. Med epidemijo je podjetje razvijalo tehnologijo prepoznavanja obrazov z masko in merjenje telesne temperature.

Tang je sicer umrl le nekaj tednov po tem, ko je jih je eno od ameriških podjetij obtožilo, da so napihovali svoje prihodke, očitali so jim tudi sumljivo poslovanje, pri katerem so kupovali blago, ki nato sploh ni bilo dobavljeno.

SenseTime je navedbe zavrnil, kljub temu pa so jih očitki stali dobrih rezultatov na borzi, vrednost delnic pa je strmoglavila, je poročal Forbes.