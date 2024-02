Neprimerno oblečena in brez tehnične opreme sta se znašla v snežnem metežu

Z dvema terenskima voziloma so se reševalci uspeli prebiti do višine 1200 metrov, nato pa so nadaljevali peš. "S seboj smo morali vzeti kar nekaj opreme, saj je bil eden izmed njiju preveč podhlajen za sestop," so zapisali na spletu.

Ob 10.10 so pohodnika uspeli doseči in takoj pričeli z ogrevanjem obeh. "Ker je bil teren v strmem snegu, smo huje podhlajenega v štafetnem spustu z nosili transportirali do Planinskega doma na Kališču. Tam smo mu dokončno slekli vsa mokra oblačila, ga prekrili z grelno blazino in ovili v Hiblerjev toplotni ovoj, naš postajni zdravnik pa mu je nastavil infuzijo fiziološke raztopine, ki smo jo ogreli v kuhinji koče," so zapisali.

Postopoma je huje podhlajeni prišel k sebi in se po zaužiti tople juhe segrel do te mere, da so lahko z njim v močnem deževju sestopili do avtomobila. Drugi planinec po kratkotrajnem segrevanju in suhih oblačilih nadaljnje oskrbe ni potreboval, v njihovem spremstvu je sestopil do koče in nato v dolino.

Oba pohodnika sta bila neprimerno oblečena in brez tehnične opreme, nista imela niti nahrbtnika, rokavic, hrane, pijače ... "Zaradi zelo slabega vremena sta bila blizu veliko hujšega razpleta scenarija, tako pa sta jo z veliko sreče odnesla brez posledic," so še izpostavili reševalci.

Posebno zahvalo so v zapisu namenili še Domu na Kališču in oskrbnici, ki jim je pomagala oskrbeti planinca. Vsem, ki sev teh časih odpravljajo v gore, pa so na srce položili, naj spremljajo vremensko napoved. "V gorah namreč vladajo zelo spremenljive in resne razmere."