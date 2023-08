'Nore' cene pri zahodnih sosedih: dva evra za prerez sendviča in prazen krožnik

Paru ob obali jezera Como so v eni od gostiln zaračunali dva evra, da so jima sendvič s šunko prerezali na pol in 10 centov za posip kakava po kapučinu. Mamici v obmorskem mestu Ostia pa dodatna dva evra, da so otroško steklenično pogreli v mikrovalovni pečici.

V bližini Portofina na severozahodu Italije so dopustnikom za dodaten prazen krožnik zaračunali dva evra.

Nič ceneje ni niti na otokih. Na Sardiniji so turisti za dve kavi in dve manjši steklenički vode plačali 60 evorv. Lastnik se je branil, da so bile cene jasno navedene, v drago pijačo pa da je vštet tudi razgled na luksuzne jahte v bližnjem pristanišču, poroča CNN.