Nova analiza tragedije v Jonskem morju: za potop odgovorna obalna straža

Okoliščine tragedije, v kateri je sredi junija v Jonskem morju potonila ribiška ladja z več sto migranti, še vedno niso razjasnjene. Tokrat so novinarji Guardiana s pomočjo intervjujev preživelih, analiz dokumentov in virov iz vrst obalne straže ugotovili, da je grška obalna straža ladjo vlekla z vlečno mrežo in s tem povzročila, da se je ladja potopila. Grška stran navedbe odločno zanika.

Junija letos je ribiška ladja z več sto migranti iz Libije plula proti Italiji, a cilja ni dosegla, saj je v Jonskem morju ladja potonila. Od okoli 700 oseb na krovu so preživeli 104 potniki, več sto je pogrešanih. Nesreča je sprožila val ugibanj in preiskav, zakaj je do nesreče sploh prišlo in kakšen je bil odziv reševalnih služb. Pri angleškem Guardianu so v sodelovanju z nemškimi in grškimi novinarskimi kolegi opravili več kot 20 intervjujev s preživelimi in na podlagi sodnih dokumentov ter virov obalne straže ustvarili sliko okoli reševanja.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Kot sedaj navajajo pri Guardianu, so pripravili eno najnatančnejših poročil o dogodku. Med drugim so ugotovili, da eno od plovil grške obalne straže kljub temu, da je bilo privezano v pristanišču, ki je bilo bližje nesrečnemu kraju, nikoli ni bilo aktivirano, prav tako se grške oblasti kar trikrat niso odzvale na ponujeno pomoč Evropske agencije za mejno in obalno stražo Forntex. Na podlagi podatkov iz dnevnika obalne straže, podatkov o pomorskem prometu, pričanj kapitanov, satelitskih posnetkov, videoposnetkov komercialnih ladij, ki so plule v bližini, in drugih virov so pripravili karto območja zadnjih nekaj ur pred potopom. Zadnji premiki ladij, ki so v času nesreče plule v bližini ladje z migranti, se sicer razlikujejo s podatki obalne straže in razkrivajo nedoslednosti pri opisu dogajanja v uradnih dokumentih, trdijo pri Guardianu. Več preživelih je tudi dejalo, da je grška obalna straža ladjo z migranti vlekla s pomočjo vlečne mreže in s tem povzročila potop ladje. Grška obalna straža je te navedbe zanikala.

icon-expand Vprašanje ostaja tudi, zakaj dogajanja ni posnelo plovilo grške obalne staže, ki je opremljeno s termovizijsko kamero. FOTO: AP