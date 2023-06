Nove fotografije globokomorskega robota: proti razbitinam plul s hitrostjo 35 m/min

Ekipa reševalcev je z globokomorskim robotom prejšnji teden iskala ostanke podmornice Titan, ki se je s petimi ljudmi na krovu potopila med poskusom raziskovanja razbitin Titanika.

Daljinsko vodeno vozilo so na morsko dno Atlantika poslali že četrtič in prav z njegovo pomočjo našli polje razbitin, med katerimi so bili tudi deli pogrešane podmornice.

Podjetje je po akciji na svoji strani na Facebooku objavilo nove fotografije zmogljivega robota, ki se potaplja s hitrostjo 25 metrov na minuto, čas delovanja pa je odvisen od razmer v morju. V začetku reševalne akcije v četrtek je Odysseus potoval z največjo hitrostjo 35 metrov na minuto, so zapisali ob fotografijah in poudarili, da je njihovo plovilo edino, ki je doseglo območje razbitin.