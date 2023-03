Novinarka ostro nad ruskega veleposlanika in njegove izjave o 'opranih možganih'

Pogovor je bil napet že od vsega začetka, ko je Fergusonova Pavlovskega vprašala, kako se lahko pripravi do tega, da predstavlja in zastopa državo, ki je "represivna" in "diktatorska". Veleposlanik je odgovoril le s tišino in blagim nasmeškom, kar pa se novinarki ni zdelo smešno. "To se vam zdi smešno?" ga je v odgovoru vprašala. "Smešen se mi zdi vaš začetek tega intervjuja," se je odzval Pavlovski, ki se je na tokratnem intervjuju pojavil po več mesecih medijskega molka.

Vprašanje o Rusiji se mu je zdelo "preveč neposredno", nato je voditeljici povedal, da sam nikoli ni imel težav z življenjem v Rusiji. "Po prejšnjem imenovanju sem tam živel 13 let, preden sem prišel v Avstralijo."

Ponovno se je obregnil ob vprašanje novinarke, da sam nikoli ni imel vtisa, "da živim v avtoritarni ... kako ste se vi izrazili?", in pri tem namignil, naj Fergusonova ponovi svoje pripombe o Rusiji.

Z vprašanji o ruskih dejanjih je nadaljevala. "To je režim, ki je napadel svojo sosedo. Režim, v katerem so protesti zatrti, svobodni mediji utišani, drugače misleči zaprti ali umorjeni. Režim, v katerem se razsežnost vojnih žrtev skriva pred javnostjo. Kako bi opisali tako vladavino, če ne kot diktaturo," je Fergusonova soočila ruskega veleposlanika, ki pa ji je odvrnil, da je pripravljen odgovarjati na pomembna vprašanja o ruski politiki in ruskem stališču do pomembnih tematik ter o vlogi Rusije v svetu. O notranjih zadevah Rusije ni želel razpredati.

Voditeljica mu je pojasnila, da bodo ta vprašanja prišla na vrsto kasneje in da je najprej želela predstaviti kontekst dogajanja. "Pomembno je, da občinstvo razume, kdo je veleposlanik in koga predstavlja."

'Avstralcem so oprali možgane'

Napetosti med sogovornikoma pa se niso pomirile niti v nadaljevanju, ko je voditeljica začela razpravljati o ruskem napadu Ukrajine in že več kot leto dni trajajoči vojni. Voditeljica je izpostavila pretekle izjave Pavlovskega, ki je izjavil, da so Avstralcem "oprali možgane", da bi podprli ukrajinski odpor.

"Ruska invazija na Ukrajino je bila kaznivo dejanje in ruska vojska je ustrahovala ukrajinsko prebivalstvo. Ali razumete, da vam ni treba prati možganov, da bi to razumeli?" je dejala. Pavlovski se z njenimi trditvami ni strinjal in namesto tega omenil "nemoralno agresijo" na Irak. Svojo izjavo o "spranih možganih" je zagovarjal, da je bila izjava namenjena dokazovanju, da Avstralci "niso sposobni videti dogodkov v kontekstu, zlasti v kontekstu nacionalne zgodovine".

Ugotovitve iz poročila Združenih narodov o vojnih zločinih ruskih sil v Ukrajini je zavrnil, češ da niso verodostojne, ker ne omenjajo "vojnih zločinov Ukrajincev". Kdor je delal ta poročila, ima tunelski vid, meni Pavlovski.

Intervju je bil sicer posnet še pred objavo naloga za aretacijo Vladimirja Putina. Mednarodno kazensko sodišče ga je obtožilo, da je sodeloval pri prisilni preselitvi ukrajinskih otrok v Rusijo.