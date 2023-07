Ocena Zelenskega: V Ukrajini je bilo ubitih vsaj 21 tisoč Wagnerjevih plačancev

Ocene o smrtnih žrtvah pripadnikov skupine Wagner je Zelenski razkril medijem v Kijevu ob obisku španskega premierja Pedra Sancheza in ob tem dodal, da je bilo v bojih ranjenih še okoli 80 tisoč borcev paravojaške skupine. "To so ogromne izgube, saj so bili ti borci motivirani," in ker gre večinoma za obsojence "niso imeli česa izgubiti," je še dejal Zelenski. Navedb sicer ni mogoče neodvisno preveriti.