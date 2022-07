Odstopila Orbanova dolgoletna svetovalka, njegov govor pa označila za nacističnega

"Ne vem, kako niste opazili, da je bil govor nacistično blatenje, vredno Josepha Goebbelsa," je v odstopni izjavi zapisala Hegedüs, katere poznanstvo z Orbanom traja že 20 let. Goebbels je bil vodja propagandnega ministrstva Adolfa Hitlerja.

Sporen govor je imel Orban v soboto v romunski regiji z veliko madžarsko skupnostjo. Ostro se je odzval romunski zunanji minister, ki je Orbanove pripombe označil kot nesprejemljive, poroča Politico. Do Orbanovega govora so bili kritični tudi pri zvezi madžarskih judovskih skupnosti. Njihov vodja je dejal, da je izjava "v nasprotju s prakso, ki je zagotavlja varnost judovskih skupnosti", in pozval k srečanju z madžarskih voditeljem.

Orban, eden od voditeljev v EU z najdaljšim stažem in polnopravni član Evropskega sveta, je zatrdil, da bi se morali evropski narodi svobodno mešati med seboj, vendar da mešanje z neevropskimi narodi ustvarja "rasno mešani svet," ter dodal, da države, kjer se to dogaja,"niso več narodi".

Govor je "neumen in nevaren"

Orbanov tiskovni predstavnik je dejal, da so mediji napačno predstavili Orbanove pripombe, o glavnih točkah govora pa molčali. Mednarodni odbor Auschwitza, ki združuje preživele žrtve holokavsta, pa je govor označil za "neumen in nevaren", navaja BBC.

Medtem ko so v vladnem kabinetu želeli omiliti obsodbe, češ da predsednik že leta odkrito govori o priseljevanju in asimilaciji, so v opoziciji Orbanove izjave označili za "nevredne evropskega državnika" ter da so ljudje edinstveni in nedeljivi, poroča BBC.