Opozorila po plazu na Ischii: na tisoče objektov brez gradbenega dovoljenja

Po toči zvoniti je prepozno, a strokovnjaki sedaj pojasnjujejo, da bi bil davek nesreče lahko veliko manjši, če na območju ne bi gradili nezakonitih stavb. Svetovni sklad za naravo je namreč opozoril, da bi morala biti tla na najbolj prizadetih območjih nepozidana, urediti pa bi morali sistem za odtekanje vode. Namesto tega so na pepelnatih in kamnitih tleh zgradili objekte brez dovoljenja, poroča Euronews.

Pepelnat in kamnit material se le nalaga na otok, zato nastane plast, ki se ob močnem deževju premika in polzi. In prav to se je zgodilo prejšnji teden, ko so namočena tla rušila vse pred seboj.

"Vemo, da so določena območja v Italiji izredno hidrogeološko nevarna, kar smo tudi natančno raziskali, vendar tega očitno niso upoštevali vsi," je bil kritičen vodja raziskovalnega centra Gaetano Benedetto in dodal, da je več kot 16 odstotkov italijanskega ozemlja na območju z visokim tveganjem.

Po navedbah okoljevarstvenikov in župana mesta Francesca Del Dea so lokalne oblasti na najbolj prizadetem območju od leta 1985 prejele več kot 27 tisoč prošenj za pridobitev uradnega dovoljenja za gradnjo. Vendar po njegovem mnenju to ne pomeni, da so vsi objekti nezakoniti in nevarni.