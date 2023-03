Opozorilo kitajskim voznikom zaradi onesnaženega zraka: 'Vozite počasneje'

V zraku je ogromno število delcev, ki imajo premer manjši od 10 mikrometrov in ki lahko vstopijo skozi nos ter potujejo do pljuč. Indeks teh delcev je presegel vse vrednosti, ki so bile doslej navedene v tabeli za spremljanje in beleženje, kažejo podatki pekinškega centra za spremljanje okolja.

Koncentracija delcev PM10 je v sredo do 6. ure zjutraj po lokalnem času dosegla 1667 mikrogramov na kubični meter, agencija pa je to označila za "najhujši peščeni vihar letos do zdaj". Za primerjavo, Svetovna zdravstvena organizacija je povprečno vrednost določila pri 45 mikrogramih na kubični meter.