Orban: Vsi smo ogroženi zaradi nezakonitih migracij

V Budimpešti poteka enodnevni trilateralni vrh Srbije, Madžarske in Avstrije, katerega glavna tema je skupna migracijska politika, a tudi skupno ukrepanje proti organiziranemu kriminalu in tihotapljenju ter problematika energetskih razmer. Medtem so danes v Bratislavi o tesnejšem usklajevanju pri vprašanjih glede migracij in varnosti meja razpravljali tudi notranji ministri Slovaške, Avstrije, Madžarske in Češke.

"Številke postajajo vse bolj zaskrbljujoče, ob tem pa so tu še težave zaradi vojne, visokih cen energije in sankcij," je na novinarski konferenci po pogovorih s srbskim predsednikom Aleksandrom Vučićem in avstrijskim kanclerjem Karlom Nehammerjem dejal madžarski premier Viktor Orban. Ob tem je izrazil obžalovanje, ker Bruselj še ni spremenil svoje politike glede sankcij, ki bi po njegovi oceni lahko povzročile gospodarsko recesijo in dodatno spodbudile nezakonite prehode meje, navaja madžarski vladni portal About Hungary. Po Orbanovi oceni je treba kar se da hitro potisniti "migracijsko obrambno linijo" proti jugu, za začetek na srbsko-makedonsko mejo, zunaj meja EU pa vzpostaviti točko, kjer bi prosilci za azil lahko vložili prošnje.

Vučić je o tem dejal, da "Srbije ne bi smeli izkoriščati tisti, ki ne prihajajo iz poklicnih razlogov, ampak zaradi nezakonitih migracij na Zahod," poročajo avstrijski mediji. Obenem je izrazil upanje, da bosta Madžarska in Avstrija uspeli posredovati glas Srbije v Bruselj. Orban je dejal, da so rusko-ukrajinska vojna, visoke cene energentov in sankcije odvrnile pozornost od problema naraščajočega števila migrantov, ki najbolj ogrožajo te tri države, zato je potrebna nova dimenzija sodelovanja. "To je prvo v nizu srečanj, zbrali smo se zaradi migracij, zaradi držav, ki so najbolj prizadete z nezakonitimi migracijami, vsi smo ogroženi, veliko moramo vložiti v reševanje teh problemov, nismo zadovoljni s trenutnimi razmerami na meji med Srbijo in Madžarsko," je pojasnil.

icon-expand Viktor Orban FOTO: AP

Avstrija je medtem letos zabeležila znatno povečanje števila nezakonitih vstopov iz nekaterih neevropskih držav, katerih državljani lahko trenutno potujejo v Srbijo brez vizumov. Po besedah Nehammerja je Srbija privolila v zaostritev vizumskih pravil in naj bi jih uvedla z novim letom. Po besedah avstrijskega kanclerja bo tričlanska koalicija "s tehničnim sodelovanjem" migrante vračala neposredno tja, od koder so prišli, in zagotovila, da se bo enako zgodilo tudi na južni meji s Srbijo. Od januarja do avgusta 2022 je bilo v Avstriji vloženih 56.149 prošenj za azil, navajajo tuji mediji. To pomeni 195-odstotno povečanje v primerjavi z enakim obdobjem lani, medtem ko se Madžarska in Srbija že leta soočata z valovi beguncev na balkanski poti.

icon-expand Aleksandar Vučić FOTO: AP