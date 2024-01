Otok, ki je ujet v geopolitični spor med Kitajsko in ZDA

"Kitajska se bo zagotovo združila," je v novoletnem govoru napovedal Ši in s tem zaostril ton spora. Le nekaj dni prej pa je v govoru v spomin na ustanovitelja države Maoa Zedonga projekt označil za "neizogiben" . Na drugi strani del tajvanskih političnih sil govori o neodvisnosti, večina Tajvancev si namreč še naprej želi ohranjati status quo in s tem mir.

Tajvan je za Šija in Kitajsko to, kar je Ukrajina za ruskega predsednika Vladimirja Putina, dogajanje ob vzhodni obali Azije ocenjujejo pri Politicu. Podobno kot v Ukrajini se tudi na Tajvanu mnogi bojijo, da se je Zahod predolgo zanašal na popuščanje. Tudi odziv Zahoda na invazijo na Tajvan je negotov.

Zdi se, da si tako Kitajska kot Rusija prizadeva za nov svetovni red, v katerega Tajvan in Ukrajina ne sodita.

"Izbira med tajvansko demokracijo in kitajsko avtokracijo"

Favorit za naslednika predsednice Tsai Ing-wen je njen namestnik Lai Ching-te, ki pa bo morda moral vladati brez parlamentarne večine.

Odhajajoča predsednica Tsai iz Demokratske napredne stranke (DPP), ki se zaradi zakonskih omejitev ne more potegovati za tretji mandat, je zavrnila t. i. konsenz o eni Kitajski in z besedami o neodvisnosti dodobra skrhala status quo. Ob tem je na veliko nezadovoljstvo Pekinga gojila tesne stike z ZDA. Kitajska je proti stikom predstavnikov Taipeija in ZDA protestirala tako z ostrimi izjavami kot tudi z vojaškimi manevri v okolici otoka. Ravno ta teden so tajvanski obrambni organi poročali o kitajskih balonih v bližini tajvanskega vojaškega oporišča. "Kitajski predsednik se mora vsako jutro zbuditi in pomisliti, da morda danes ni dan za napad na Tajvan," je o napetostih za Politico dejal sedanji zunanji minister Joseph Wu. "Mala Ukrajina se že skoraj dve leti brani pred veliko Rusijo. Tajvan ima enake možnosti, da to stori v primeru kitajskega napada."

Wu sicer velja za 'glas Tajvana', ki pa ga v tujini le redko slišijo. Tajvan namreč uradno priznava le 13 držav, saj priznanje s seboj prinese tudi 'sovraštvo iz Pekinga'.

Ker je kandidat opozicijske stranke Kuomintang (KMT) Hou Yu-ih veljal za Pekingu bolj naklonjen kandidat, je Lai Ching-te volitve označil za izbiro med kitajsko avtokracijo in tajvansko demokracijo, kot kaže, so se Tajvanci odločili za slednjo. Peking je Laija, morebitnega naslednika sedanje predsednice, pred volitvami označil kot predstavnika separatističnih sil, četudi je ta 64-letni politik v času kampanje izražal pripravljenost na sodelovanje s Pekingom.

Srce industrije računalniških čipov

Na otoku, ki je ujet v geopolitični spor med Kitajsko in ZDA, je stalno prisoten strah pred morebitno kitajsko invazijo. V tej luči je Hou sobotne volitve označil za izbiro med vojno in mirom, ki da ga lahko on zagotovi. Tudi Lai je poudaril, da je mir neprecenljiv in da v vojni ni zmagovalcev.

Kljub temu, da ZDA vlade na Tajvanu že dolgo ne priznavajo kot predstavnika kitajskega naroda, pa s Taipeijem vzdržujejo politične in vojaške stike, ter tudi oborožujejo tamkajšnje oborožene sile.