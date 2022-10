Pelosi med napadom na Kapitol: Če pride Trump, ga bom udarila

Še nikoli prej videni videoposnetki, ki jih je v četrtek predvajal odbor predstavniškega doma, ki preiskuje vdor Trumpovih podpornikov v Kapitol januarja lani, razkrivajo, kako so se predsednica predstavniškega doma Nancy Pelosi in drugi voditelji, vključno z republikanskimi zavezniki Trumpa, zaskrbljeno in jezno odzivali na upor. V posnetku, ki so ga pozneje predvajali na televiziji CNN, so Pelosijevi povedali tudi, da je tajna služba Trumpa odvrnila od prihoda v Kapitol. "Če bo prišel, ga bom udarila," je odgovorila Pelosijeva.

S posnetkov je razvidno, da so politični veljaki poskušali pridobiti podporo iz vseh strani vlade in agencij, ki so bile na kaos slabo pripravljene. Svojo jezo so izrazili tudi nad ravnanjem predsednika Donalda Trumpa. Med izgredi se je Pelosijeva skrivala na varni lokaciji in poskušala prevzeti nadzor nad situacijo. "Moramo najti način, da ohranimo občutek ljudi, da obstaja neka stopnja zaupanja in varnosti, da lahko vlada deluje in da lahko izvolite predsednika Združenih držav," je slišati iz prvič objavljenih posnetkov.

Zakonodajalci so si nato po pozivu začeli nadevati plinske maske, Pelosijeva pa je prestrašeno spraševala žensko, naj ponovi, kar je povedala. "Ali verjamete temu?" je ob napetem dogajanju vprašala demokratskega kolega Jima Clyburna. Kaotično dogajanje je zmotilo že predvideno potrjevanje rezultatov predsedniških volitev, stavba pa okoli 15. ure še ni bila varna.

Razmere so se umirile šele proti večeru, ko se je tudi Pelosijeva vrnila v Kapitol.

Posnetki razkrivajo, da sta se Pelosijeva in vodja večina v senatu Chuck Schumer pogajala z guvernerji in uradniki, da bi v Kapitol pripeljali nacionalno gardo, medtem ko so pred stavbo protestniki napadali policijo. Napotitev garde se je nato zavlekla za več ur, saj Trump ni konkretno odreagiral, da bi ustavil dogajanje, poroča Guardian. "Poklicala bom prekleto sekretarko" Posnetke je posnela hči Nany Pelosi Aleksandra, sicer tudi ustvarjalka dokumentarnih filmov. Posnetke so prvič pokazali v četrtek med zasliševanjem odbora, da bi ponazorili neukrepanje predsednika v času izgredov. "Medtem ko je predsednik iz svoje jedilnice na televiziji Fox News opazoval krvavi napad, so člani kongresa in drugi vladni uradniki stopili v velikansko vodstveno praznino, ki je nastala zaradi neodzivnosti predsednika," je dejal demokratski kongresnik Jamie Raskin.

Okoli 15. ure so nato protestniki pred pisarno Pelosijeve kričali: "Takoj jo pripeljite ven, če ne, bomo vstopili," je slišati. Pelosijin odgovor pa: "Poklicala bom prekleto sekretarko na obrambnem ministrstvu." "Udarila ga bom po glavi. Šla bom v zapor in bom srečna." V posnetku, ki so ga pozneje predvajali na televiziji CNN, je vodja osebja Pelosijevi povedala, da je tajna služba Trumpa odvrnila od odhoda v Kapitol. "Če bo prišel, ga bom udarila. Na to sem čakala. Zaradi nedovoljenega vstopa v Kapitola, ga bom udarila po glavi. Šla bom v zapor in bom srečna."

