Po treh mesecih truplo izginulega kitajskega najstnika našli v bližini šole

Hu, ki je septembra prejel štipendijo zasebne srednje šole, je bil nazadnje opažen 14. oktobra zvečer, približno 15 minut pred začetkom večernega učenja, ko je hodil po hodniku med dijaškim domom in stavbo za učenje. Območja varnostne kamere ne pokrivajo, so poročali kitajski državni mediji.

Uporabniki spleta so se zato spraševali, kako je lahko v državi, ki je znano po nadzoru in kamerah na vsakem koraku, brez sledu izginil 15-letni fant.

Hujeva smrt je bila v ponedeljek glavna tema tudi na kitajskem spletnem omrežju Weibo, kitajski različici Twitterja, kjer so se številni uporabniki spraševali, zakaj policija v iskalnih akcijah, tudi s pomočjo psov, dronov in termovizijskih kamer, trupla ni odkrila. Gozd, v katerem so našli truplo, je namreč od šole oddaljen le pet minut hoje, ločuje pa ga še dvometrski zid, informacije kitajskega nacionalnega radia navaja CNN.

V nedeljo, sto dni po izginotju, je policija sporočila, da je truplo mladega Kitajca našla oseba, ki se je pridružila iskalni akciji, v bližini šole. Policija je potrdila, da so na truplu našli enaka oblačila, kot jih je Hu nosil ob izginotju, identiteto so potrdili tudi z analizo DNK. V analizo so poslali še diktafon, ki so ga našli ob truplu.

O izginotju je družina šolo obvestila šest ur kasneje, Hu pa je v domu pustil svojo pametno uro in gotovino. Pri sebi je imel le digitalni diktafon in kartico, s katero je plačeval obroke v kampusu, so zapisali v obvestilu ob izginotju.

Leta 2020 na Kitajskem v povprečju izginilo 2739 oseb na dan

Izginotje najstnikov in otrok na Kitajskem ni redko, podatki neprofitne organizacije iz Pekinga kažejo, da so 2020 na Kitajskem pogrešali milijon ljudi – v povprečju je izginilo 2739 oseb na dan.

Ker policijske iskalne akcije niso obrodile sadov, se je na spletu ponovno razširilo globoko zakoreninjeno nezaupanje javnosti v lokalne oblasti.

Policija je v začetku meseca objavila izjavo, v kateri so zapisali, da niso našli nobenih dokazov o tem, da je bil Hu umorjen ali udeležen v nesreči. Zapisali so, da je Hu najverjetneje sam zapustil kampus.

Dodali so, da so v obsežnih iskalnih akcijah prečesali skoraj 40 hektarjev gozda ob šoli, 200 kilometrov gladine reke, 22 kilometrov železniških prog in 72 ribnikov. V nedeljo so na spletni strani dnevnika People's Daily, vodilnega glasila komunistične partije, objavili kolumno, v kateri so lokalne oblasti pozvali, naj se odzovejo na pomisleke in kritike javnosti, vključno s tem, zakaj Huja v več kot stotih dneh niso našli. Javnost pa so pozvali, naj ostanejo potrpežljivi.