Po uvedbi evra na Hrvaškem cene v storitvenih dejavnostih višje tudi za 80 odstotkov

Na delu so tržna in turistična inšpekcija ter inšpekcija za delo, ki nadzore izvajajo po uradni dolžnosti, poleg tega nadzore opravijo tudi, če prijavo podajo državljani. Ti so doslej podali že več kot sto prijav.

Od 2. do 4. januarja so na Hrvaškem opravili 534 nadzorov, od tega 197 pri posameznih trgovcih. Pri nekaterih izdelkih, kot so čokolada, pekovski izdelki, pivo, maslo, kisla smetana, toaletni papir in kava, so zabeležili dvig cen od tri do 19 odstotkov.

Opravili so tudi 94 nadzorov v storitvenih dejavnostih, predvsem v frizerskih in kozmetičnih salonih ter salonih za nego telesa, in ugotovili 17 primerov neupravičenega dviga cen, do katerega je prišlo ravno pred 1. januarjem, cene pa so se dvignile za od 10 do 80 odstotkov.

Kršitve so zaznali tudi pri 52 od 151 ponudnikov turističnih storitev. Novi ceniki so pokazali, da so cene zvišali od enega do deset odstotkov. Državne inšpekcije bodo s poostrenimi nadzori nadaljevale, poroča Dnevnik.hr.