'Pomotoma ubiti talci so nosili belo tkanino z napisom SOS'

Moški naj bi se sicer že nekaj časa zadrževali v stavbi, v petek, ko so bili pred stavbo, pa je nanje streljal izraelski vojak. Dva talca sta umrla takoj, tretji je poškodovan stekel v stavbo in v hebrejščini kričal na pomoč, vendar je eden od vojakov, ki se je počutil ogroženega in je ocenil, da bi moški lahko bili teroristi, spet streljal, kar je bilo usodno še za tretjega talca, so po dogodku sporočili iz izraelske vojske, kjer sicer poudarjajo, da je ravnanje vojaka v nasprotju z njihovimi pravili delovanja.

Sprožili so tudi preiskavo dogodka. Doslej so ugotovili, da so imeli talci s seboj palico, na kateri je bila bela tkanina, dva dni po dogodku pa je izraelska vojska sporočila še, da so talci na tkanino z ostanki hrane napisali SOS in 'Pomoč, 3 talci'.