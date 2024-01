Potniki v skupinsko tožbo: doživljali so 'budno nočno moro'

Na letalu družbe Alaska Airlines, ki je 5. januarja ponoči iz Portlanda vzletelo proti Kaliforniji, je bilo 174 potnikov in šest članov posadke. Dobre pol ure po vzletu je od trupa letala odtrgalo vrata, ki jih nekatere letalske družbe lahko uporabljajo kot izhod v sili, vendar pri Alaska Airlines te možnosti niso uporabljali, zato so bili v bližini vrat nameščeni sedeži.

Poškodovano letalo se je varno vrnilo na letališče, kjer so potnike in osebje že čakale reševalne službe, a na srečo nihče od potnikov ni bil težje poškodovan.

Skupinsko tožbo, ki jo je vložila skupina šestih potnikov, so vložili na sodišče v Washingtonu, kjer ima Boeing tudi sedež. "Vrata pilotske kabine so se odprla in stevardesa jih je skušala zapreti. Nekaterim potnikom so pri tem nastale modrice. Zaradi spremembe tlaka so imeli bolečine v ušesih, v kabini je bilo pomanjkanje kisika, glasen hrup in veter. Potniki so doživeli travmatičen stres, bolela jih je glava, bili so šokirani in zmedeni. Doživljali so 'budno nočno moro', upali so, da bodo dogodek sploh preživeli," je zapisano v tožbi, kjer so navedli tudi, da so bile sile v kabini tako močne, da je dečku v bližini vrat odtrgalo majico.

Boeing prevzel odgovornost

V tožbi sicer ne tožijo letalskega prevoznika Alaska Airlines, medtem kot pri Boeingu tožbe ne komentirajo. "Boeing je odgovoren za varnost in vzdrževanje ter stalno plovnost letala," še piše v tožbi, kjer so citirali tudi direktorja Boeinga Davida Calhouna, ki je na torkovem sestanku zaposlenim povedal, da podjetje po incidentu "priznava svojo napako," in je s tem po mnenju potnikov priznal tudi, da vrata letala med proizvodnjo niso bila ustrezno pritrjena na letalo, poroča CBS News.