Potrdili izvor neznanih lutk s perujskega letališča: Nista nezemeljski

Odredili so forenzično analizo in sedaj potrdili, da gre za lutki, ki sta narejeni iz papirja, lepila, kovine in živalskih kosti.

Flavio Estrada, forenzični arheolog, ki je vodil analizo, je dejal, da so ljudje verjeli, da figuri prihajata z drugega planeta. To teorijo so sedaj dokončno zavrgli. "Lutki sta sestavljeni iz kosti živali, med drugim iz kosti ptic in psov, skupaj pa so ju zalepili s sintetičnimi lepili, zato lahko potrdimo, da nista stari več tisoč let," je za AP pojasnil Estrada, ki je analizo opravil na inštitutu za pravno medicino in forenzične znanosti v Peruju. "Lutki nista nezemeljski," je zavrnil ostale teorije o izvoru lutk.

V nenavadni prtljagi so našli tudi roko s tremi prsti. Po rentgenskem pregledu so ugotovili, da gre za ročno izdelano strukturo iz človeških kosti.