Požari v Kanadi zajeli mesto s 150.000 prebivalci: 'Kot 100 let gašenja požarov naenkrat'

V Kelowni so pripadniki pristojnih služb opisali težko noč boja s plameni med reševanjem prebivalstva. "Sinoči smo se trdo borili, da bi zaščitili našo skupnost," je v petek povedal vodja gasilcev v Kelowni Jason Brolund . Dejal je, da so izgubili precejšnje število objektov, vendar na srečo ni bilo smrtnih žrtev ali ranjenih.

Obe požarni fronti sta zadnji v vrsti v celotnem poletju uničujočih požarov po vsej Kanadi, zaradi katerih je moralo več deset tisoč ljudi zapustiti domove, štiri osebe so umrle, uničenih pa je na milijone hektarjev površin.

"Bilo je kot 100 let gašenja požarov naenkrat, v eni sami noči," je dejal in dodal, da v noči na soboto pričakuje nadaljevanje hudega boja.

Pozno v četrtek je bila odrejena evakuacija skoraj 2500 domov in podjetij na zahodni strani mesta Kelowna, še 4800 pa so jih pozvali, naj bodo pripravljeni na odhod. Mesto leži v dolini Okanagan, v kateri so nekatere najboljše vinarne v državi.