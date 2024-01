"Moja mati, žena, hčerke in nečaki niso krivi. Nikoli niso sodelovali v političnih igrah, niti rekli besede. Boril sem se in boril se bom še naprej," je Kadirov izjavil Scottu Ritterju, nekdanjemu inšpektorju ZN, ki je spremljal odpravo iraškega orožja za množično uničevanje in ki je sedaj obiskal mesto Grozni v Čečeniji. "Proti meni uvedite kakršne koli sankcije želite, vendar ne vpletajte moje družine, moje matere," je še dejal Kadirov.

Zakaj se je Kadirov odločil ameriške organe nagovoriti preko kontroverznega Ritterja, ni znano. Ritter je bil leta 2011 namreč obsojen zaradi spolnih prestopkov z mladoletno osebo, v zaporu pa je odsedel leto in pol. Velja tudi za enega glavnih kritikov politike nekdanjega ameriškega predsednika Georgea Busha in njegove administracije do Iraka. Ritter je sicer v preteklosti že podprl in spodbujal izjave Kremlja, da Zahod Ukrajino uporablja le za svoje namene, velja tudi za velikega podpornika ruskega predsednika Vladimirja Putina.