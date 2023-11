Preiskava prometne nesreče Banožića: 'Ključno bo meteorološko poročilo'

Policija bo zdaj že nekdanjega hrvaškega obrambnega ministra Maria Banožića kazensko ovadila zaradi povzročitve prometne nesreče s kršitvijo prometnih predpisov, so sporočili v nedeljo. O končni kvalifikaciji kaznivega dejanja bo najverjetneje odločalo okrožno državno tožilstvo, je sporočil tiskovni predstavnik Dragoslav Živković. Banožiću bi sicer lahko grozil zapor od enega do osmih let.

Hrvaški mediji navajajo prometne strokovnjake in odvetnike, ki so ocenili, da je vzrok nesreče najverjetneje malomarnost. Odvetnik Anto Nobilo je povedal, da ne pozna vseh dejstev, a po njegovi oceni ni šlo za naklepno dejanje, s čimer se strinja tudi sodni izvedenec Goran Husinec. "Nesreče voznik ni storil namenoma, v igri pa so še druge okoliščine. Na sodišču bo glavna razprava o tem, ali je Banožić začel prehitevati v megli ali se je v oblak megle zapeljal med prehitevanjem. Glavno bo meteorološko poročilo, ki bo pokazalo, kakšna je bila vidljivost v času nesreče."

Odvetnik Veljko Miljević je za RTL povedal, da se mu zdi odziv policije, ki je le dan po nesreči sporočila, da bodo vložili kazensko ovadbo, nekoliko nenavadna.

Danes bodo sicer pristojni organi opravili tudi analizo krvi in urina Banozića, da bi ugotovili, ali je 44-letnik vozil pod vplivom alkohola, mamil ali drugih substanc. "Strokovnjake bomo prosili, naj analizo opravijo po nujnem postopku," je za Index.hr povedala Biljana Luburić, namestnica okrožne državne tožilke, ki je vodila preiskavo prometne nesreče.

Toksikološke ugotovitve bodo poleg hitrosti, s katero je Banović vozil, ključne pri ugotavljanju vseh okoliščin nesreče.