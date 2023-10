Prodor v treh smereh: Gaza pred obkolitvijo?

Izrael je začel drugo fazo vojne s Hamasom in vojake poslal na severno mejo z Gazo, kjer kot kaže želijo počasi, s čim manj žrtvami na svoji strani, prevzeti nadzor nad strateško najbolj pomembnimi točkami v Gazi in oporišči Hamasa. Izraelski uradniki so v petek naznanili, da gre za razširjeno kopensko operacijo. Po nekaterih ocenah uradnikov, ki jih navaja Bloomberg, naj bi invazija trajala vse od šest tednov do šest mesecev.

Gazo naj bi napadli tudi po morju, kjer naj bi Izrael napredoval 3,5 kilometra vzporedno z obalo in zavzel več delov predmestja Atatra, medtem ko naj bi v nedeljo na vzhodu Gaze doživel močan odpor palestinske skupine, zaradi česar se je bil primoran umakniti. Danes naj bi Izrael znatno napredoval in dosegel križišče Netzarim in dele glavne prometnice, ki povezuje sever in jug Gaze, na omrežju X piše Suriyak, profil, ki se ukvarja z obveščevalno dejavnostjo zbiranja in analiziranja javnih podatkov (OSINT).

Izrael je najprej vdrl v Gazo v bližini Bejt Hanuna na severu Gaze in Bureja na vzhodu. Analitiki ocenjujejo, da potezi nakazujeta na to, da bo Izrael poskušal postopoma obkoliti mesto Gaza, za katero izraelski uradniki trdijo, da je središče za večino vojaške infrastrukture Hamasa. Prisotnost Izraela na severu Gaze je morda tudi pripravljenost na hitrejši odgovor na morebitne napade Hezbolaha, ki ga podpira Iran.

Kopenska invazija je sicer manjša od pričakovanj, pri Financial Times navajajo, da je številčno skromnejšim kopenskim silam lažje zagotoviti obrambo z zraka pri vstopu v Gazo. "Ko naši vojaki izvajajo premike, jih krije močno delovanje topništva in letal – s 50 letali nad glavo, ki uničujejo vse, kar se premika," je povedal Amir Avivi , nekdanji namestnik poveljnika divizije izraelske vojske v Gazi.

Kopenska invazija naj bi tako dokazovala, da pogajanja za izpustitev talcev, teh naj bi bilo nekaj čez 200, niso več primarno vprašanje Izraela, Hamas pa naj bi si z izpustitvijo nekaj talcev na teden kupoval dragocen čas. Med talci so sicer tudi majhni otroci in starejši, zato številni Izraelci menijo, da bi morala biti edina prednostna naloga vrnitev teh ljudi, a Netanjahu vztraja, da bo kopenska invazija Hamas prisilila, da z izpustitvami ne zavlačujejo.

Amos Harel, vojaški dopisnik in avtor knjige o izraelsko-palestinskem konfliktu, je za Financial Times dejal, da so se izraelske sile premaknile tri do štiri kilometre v Gazo, kjer pa se še niso spopadle v mestnih bojih. "Zdi se, da je logika Izraela prisiliti Hamasove borce, da zapustijo predore, in jih nato napasti," je dejal.

Oseba, seznanjena z izraelskimi bojnimi načrti, je dejala, da do nedelje zjutraj odpor, na katerega je Izrael naletel, ni bil "velik" in da niti ni jasno, zakaj Hamas ni izstrelil več protitankovskih raket na oklepna vozila izraelske vojske, ko so vstopili v Gazo. Vendar so vse glasnejša tudi svarila o odzivu Hamasa, ki da ga v tej zgodnji fazi ne smejo podcenjevati, zlasti ker je izraelska obveščevalna služba v začetku tega meseca napačno ocenila zmogljivosti in namere skupine.

Kot še trdijo viri, ki jih navaja Bloomberg, naj bi se v Izraelu pogosto razpravljalo tudi o tem, da celotnega ozemlja Gaze po vojni niti ne bodo vrnili tistemu, ki bo nasledil Hamas. Izrael naj bi si zato prizadeval ustvariti varovalni pas in tako preprečiti ponovne napade, kar je potrdil tudi Amos Yadlin, nekdanji direktor vojaške obveščevalne službe, ko je dejal, da ne želijo okupirati in nadzorovati dveh milijonov Palestincev.

Boj bo sicer izjemno zahteven, saj je Hamas v preteklih letih zgradil pajkovo mrežo tunelov, imenovano Gaza metro, po kateri lahko hitro in neopazno premikajo borce in orožje.