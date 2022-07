Protestniki na Šrilanki se bodo umaknili iz palače, predsednik pobegnil na Maldive

Protivladni demonstranti na Šrilanki so sporočili, da se bodo umaknili iz zasedenih državnih ustanov, in pri tem opozorili, da bodo vseeno nadaljevali s prizadevanji za odstavitev predsednika države in predsednika vlade. Predsednik Gotabaya Rajapaksa je medtem z najožjo ekipo pobegnil na Maldive, kjer naj bi čakal zasebno letalo za pot v Singapur.

Protestniki so konec tedna zasedli palačo predsednika Gotabaye Rajapakse in ga prisilili v beg na Maldive, v sredo pa so vdrli tudi v pisarno predsednika vlade Ranila Wickremesingheja. Premier Wickremesinghe, ki ga je Rajapaksa v svoji odsotnosti imenoval za vršilca dolžnosti predsednika, je protestnikom odredil evakuacijo državnih ustanov ter vojski in policiji naročil, naj storijo vse potrebno za vzpostavitev reda v državi. Umik protestnikov iz zasedenih ustanov je potrdila tiskovna predstavnica protestnikov, vendar je opozorila, da bodo vseeno nadaljevali svoj boj za odstavitev oziroma odstop predsednika države in predsednika vlade.

V sredinem televizijskem nagovoru je Wickremesinghe demonstrante obtožil, da mu želijo preprečiti, da bi opravljal svoje dolžnosti kot vršilec dolžnosti predsednika, in dejal, da policija in vojska ne smeta dovoliti, da bi fašisti prevzeli oblast. "Zato sem razglasil izredne razmere in policijsko uro po vsej državi," je še dodal. Policijska ura je bila sicer v četrtek že odpravljena. Policija je sporočila, da sta bila v nočnih spopadih s protestniki pred parlamentom ranjena vojak in policist. Medtem so iz glavne bolnišnice v Kolombu sporočili, da so v sredo sprejeli približno 85 ljudi, pri čemer se je en moški zadušil, potem ko so ga pri uradu predsednika vlade poškropili s solzivcem.

Rajapaksa zaenkrat še ni podal odstopne izjave, na Maldivih pa naj bi čakal zasebno letalo, ki naj bi njega, njegovo ženo in dva varnostnika odpeljalo v Singapur. Maldivski mediji so poročali, da je prenočil v luksuznem letovišču Waldorf Astoria Ithaafushi, njegovo razkošno nastanitev pa so primerjali s stisko njegovih rojakov, saj že štirje od petih prebivalcev Šrilanke zaradi hude gospodarske krize spuščajo obroke.

Je nekdanji predsednik Maldivov Rajapaksi vrnil politično uslugo? Letalo Rajapakse sprava ni dobilo dovoljenja za pristanek na Maldivih. Nato je interveniral nekdanji predsednik Maldivov in sedanji predsednik parlamenta Mohamed Nasheed. Nasheedov tiskovni predstavnik navedb glede posredovanja ni ne zanikal ne potrdil, navaja CNN. Državi Maldivov in Šrilanke sta bližnji sosedi, njuni glavni mesti loči 90-minutni let. Rajapaksa in Nasheed sta bila v preteklosti že bila zaveznika. Leta 2012 sta Nasheed in njegova žena med protivladnimi protesti na Maldivih politično zatočišče našla prav na Šrilanki, ki jo je takrat vodil brat sedanjega predsednika.