Prvi turist v vesolju pri 82 letih še na pot okoli Lune

82-letni ameriški milijarder Dennis Tito bi rad podoživel izkušnjo izpred 21 let, ko je prvič odpotoval na Mednarodno vesoljsko postajo. Tokrat se bo odpravil proti Luni skupaj z ženo in desetimi ostalimi potniki, in sicer v plovilu Starship, s katerim želijo v prihodnjih letih prvič po programu Apollo na Luno poleteti tudi astronavti Nase. Cena potovanja ostaja neznanka, v pogodbi pa je določeno, da bodo potovanje izvedli v roku petih let. Takrat bi bil Tito star že 87 let.

icon-expand 82-letni Dennis Tito z ženo Akiko. FOTO: AP Točen datum ponovnega poleta v bližino Lune, ki se ji bo posadka približala na 200 kilometrov, še ni znan. Titu bodo družbo delali še njegova žena Akiko in deset ostalih potnikov, ki so za najdražji izlet pripravljeni odpreti denarnice. Tito sicer ne želi razkriti, koliko ga bo tokratno potovanje stalo, znano pa je, da je za svoj prvi izlet z rusko ekipo v vesolje leta 2001 odštel 20 milijonov dolarjev (20,5 milijona evrov). Tito je bil pred več kot 20 leti prvi turist v vesolju, sedaj pa se je prijavil še na vožnjo okoli Lune, in sicer na krovu vesoljske ladje Starship, ki jo razvija podjetje SpaceX v lasti Elona Muska. Plovilo Starship sicer ni še niti poskušalo doseči vesolja. Ekipa se zaveda, da jo čaka še veliko testiranj in razvoja. "Ostati moramo zdravi vsaj toliko let, kolikor bo podjetje SpaceX potrebovalo, da dokonča plovilo," je za AP povedal Tito in priznal, da bi brez tega izziva najverjetneje sedel v naslonjaču. icon-expand FOTO: Profimedia icon-chevron-left icon-chevron-right 82-letnik je sicer drugi milijarder, ki si je rezerviral polet okoli Lune. Leta 2018 je japonski modni mogotec Yusaku Maezawa napovedal, da bo plačal za celoten polet, da bi s seboj lahko vzel tudi osemčlansko ekipo. Oba bogataša sta na vesoljsko postajo že poletela iz Kazahstana pod okriljem ruske organizacije Maezawa lani, Tito pa pred 21 leti. Tito je takrat postal prva oseba, ki je plačala za polet v vesolje, in s tem začel vesoljski turizem in razburil Naso. Ameriška vesoljska agencija takrat ni želela, da bi se med gradnjo postaje v okolici zadrževal kakšen izletnik. Na drugi strani je ruska vesoljska agencija potrebovala denar, zato je na vesoljsko postajo po letu 2000 poslala več bogatih strank, med njimi pred letom dni tudi Maezawo. icon-expand Yusaku Maezawa na vesoljski postaji decembra lani. FOTO: AP Polet z največjo in najmočnejšo raketo Ladja Starship z nosilno raketo še ni bila izstreljena. Gre sicer za največjo in najmočnejšo raketo, visoko 120 metrov in težko 7,7 milijona kilogramov, ki bo izstreljena z juga Teksasa v bližini mehiške meje. Za omenjeno plovilo je pogodbo sklenila tudi Nasa, ki si želi, da bi leta 2025, prvič po programu Apollo, zopet pristali na Luni. icon-expand Prototip vesoljskega plovila Starship. Gre za največjo in najmočnejšo raketo doslej. FOTO: AP Titova pogodba, ki so jo podpisali avgusta 2021, objavili pa v sredo, predvideva, da bo par z ekipo v vesolje poletel v petih letih. Takrat bo Tito star 87 let, zato je v pogodbi določeno, da lahko od dogovora odstopi zaradi slabšega zdravstvenega stanja. Tito je pred dvema letoma prodal svoje podjetje Wilshire Associates, ki se ukvarja z upravljanjem naložb. Sedaj si želi, da bi razblinil predsodke o starosti – kot John Glenn, ki je bil pri 77 letih prvi Američan, ki je z vesoljskim raketoplanom obkrožil zemljo in je še danes najstarejši človek, ki je bil v orbiti.