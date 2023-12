Mama umorjene 14-letne Vanje: Pomembno mi je le, da izvem resnico

Informacij, da je med osumljenimi tudi njen nekdanji mož in Vanjin oče, ni želela komentirati. Zatrjuje le, da sta v dobrih odnosih. "Ničesar ne vem. Ločena sva že pet let in ne vem, kaj in s kom je kaj počel. Dober odnos sva ohranjala zaradi otrok, tudi glede skrbništva in vzgoje se nisva kregala. Dovolila sem mu, da hčerki vidi, ko to želi ali ko sta onidve želeli videti njega," je še dejala mama.

"Imam kronično bolezen, a se nekako držim. Pomembno mi je le, da izvem resnico. Sedaj je bolna tudi druga hčerka, a vsi upamo, da bo kmalu bolje. Prosim vas, da počakate, dokler ne ugotovimo, zakaj se je vse to zgodilo," so besede Gorčevske povzeli pri Indexu.

Njen nekdanji nož naj bi imel tudi dolgove, ki naj bi si jih ustvaril s kockanjem v igralnicah. "O tem ne vem nič. Njegovo življene me ni zanimalo, posvečala sem se hčerkama in mojemu delu," pravi mama Zorica Gorčevska, ki si sedaj želi le, da bi zaščitila svojo drugo hčerko, medtem ko popolnoma zaupa preiskavi policije.

Za umor 14-letnice in 74-letnega frizerja naj bi bili odgovorni isti ljudje

14-letno Vanjo Gorčevsko so ugrabili na poti v šolo in jo nato 27. novembra ubili, med petimi osumljenimi pa je tudi njen oče, ki naj bi storilcem posredoval informacije o tem, kdaj bo Vanja zapustila hišo in v katerem trenutku bo sama. Krivdo sicer Gorčevski še vedno zanika.

Le nekaj dni pred izginotjem Vanje pa je izginil tudi 74-letni frizer Pančo Žeževski iz Velesa, njegovo truplo so našli v začetku decembra. Po mnenju policije so prav isti ljudje odgovorni za smrt frizerja in deklice, v ozadju pa naj bi bili dolgovi.

Za ugrabitev in umor deklice ter moškega so, potem ko so za njim razpisali mednarodno tiralico, že aretirali Ljupčeta Palevskega Palča, je potrdil makedonski notranji minister Oliver Spasovski. Aretirali so ga v Turčiji.