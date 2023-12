Putin obiskal novi jedrski podmornici: Rusija bo s ploviloma varnejša

Podmornici bosta sedaj nadomestili zastarele modele iz sovjetske dobe, ki so v uporabi od 80. let prejšnjega stoletja. Putin, ki je ladjedelnico obiskal tri dni po napovedi, da se bo 17. marca potegoval za nov predsedniški mandat, se je v govoru zavezal za posodobitev ruske mornarice, po njegovih besedah trenutno izdelujejo še osem podmornic, poroča AP.

Medtem ima ruska pacifiška flota, ki je nameščena v Vladivostoku in več okoliških oporiščih, več prednosti, saj je edina ruska flota, ki ji za dostop do odprtega morja ni treba skozi ozko grlo – ne ožino Oresund (med Dansko in Švedsko) ne skozi Bosporsko ožino na severozahodu Turčije. Vse te točke so sicer pod strogim nadzorom držav Nata.

Po mnenju Germonda so nove podmornice tudi del strategije, s katerimi bi Moskva lahko dokazovala, da je Rusija pripravljana na konflikte zunaj Ukrajine, vendar strokovnjaki menijo, da se z dvema podmornicama ravnovesja moči na Pacifiku ne bodo spremenila.

V Severodvinsku je Putin obiskal tudi fregato Admiral Kasatonov ruske Severne flote, eno najnaprednejših ladij ruske mornarice, ki je oborožena z novimi hipersoničnimi manevrirnimi raketami Zircon.