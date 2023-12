Putin v nagovoru državljanom: Mir bo, ko bomo dosegli svoje cilje

Med cilji ostaja tudi nevtralen status Ukrajine. Kljub sankcijam in izolaciji Moskve je Putin prepričan v napredek Rusije.

Ruski predsednik je zatrdil, da ruska vojska napreduje na večini frontne črte v Ukrajini, ki se sicer v zadnjem letu dni ruske agresije skorajda ni premaknila. Moskva pri tem ohranja enake cilje – denacifikacija, demilitarizacija in nevtralen status države, je ponovil Putin in dodal, da so to tudi pogoji za mir. "Mir bo, ko bomo dosegli svoje cilje," je dejal.

Zagotovil je, da za potrebe bojevanja v Ukrajini ne bo nove mobilizacije. Trenutno je na vojnem območju po njegovih besedah 617.000 ruskih vojakov, ki da se "odlično bojujejo". Števila padlih na prvi letni novinarski konferenci, odkar je svojo vojsko februarja lani poslal v Ukrajino, ni omenjal.

Zaupno poročilo ameriških obveščevalnih služb, objavljeno ta teden, navaja, da je bilo od začetka vojne ubitih ali ranjenih 315.000 vojakov, kar naj bi bilo skoraj 90 odstotkov ruskega vojaškega osebja na začetku invazije, poroča BBC.

"Praktično vzdolž celotne kontaktne linije naše oborožene sile izboljšujejo svoj položaj, če se izrazim skromno," je še dejal na maratonski novinarski konferenci.

Putin o Ukrajincih: Zakaj svoje ljudi silijo v smrt?

Na vprašanje novinarja iz okupiranega Luganska o ruskem oporišču na vzhodnem bregu reke Dnipro je dejal, da so se ruske sile odločile umakniti nekaj metrov v gozdnata območja, da bi "rešili naše fante".

O potezah Ukrajine pa je dejal, da ne razume, zakaj svoje ljudi silijo v smrt in enosmerno pot. "Ukrajinski politiki tako prosijo tuje države za pomoč," ocenjuje Putin.