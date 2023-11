Razočarani vlagatelji zaradi promocije kripto borze tožijo Ronalda

Ronaldo je pred tem na svojih družbenih omrežjih objavil videoposnetek, v katerem je naznanil partnerstvo z borzo Binance, vlagateljem pa dejal, da bodo "spremenili igro NTF-jev in nogomet dvignili na višjo raven." 18-sekundni posnetek Ronaldo, oblečen v kratko črno majico z napisom Binance, konča s pomežikom potencialnim vlagateljem.

NFT-ji so nekakšna edinstvena virtualna sredstva, ki jih je mogoče kupovati in prodajati, vendar nimajo oblike v realnem svetu. Uporabljajo se za označevanje in dokazovanje digitalne lastnine, kot je slika ali videoposnetek.

Najcenejši NFT CR7 je ob začetku prodaje stal 77 dolarjev (70 evrov), le leto pozneje je vrednost padla na vsega dolar (0,91 evra). Tožniki sedaj trdijo, da je Ronaldova promocija borze povzročila ogromno povečanje povpraševanja in iskanje omenjene borze, ki je sicer registrirana na Kajmanskih otokih. Oglas je po njihovem mnenju ljudi 'privabil' tudi v investiranje v neregistrirane kriptovalute.

"Koliko je bil Ronaldo plačan za promocijo?"

Predsednik Komisije za vrednostne papirje in borze (SEC) Gary Gensler je dejal, da morajo zvezdniki "javnosti razkriti, od koga in koliko so plačani za spodbujanje naložb".

"Ko znane osebnosti podpirajo naložbene priložnosti, vključno s kriptožetoni, morajo vlagatelji skrbno raziskati, ali so te naložbe primerne zanje, in vedeti, zakaj znane osebnosti te naložbe sploh podpirajo," je še pojasnil. Tožniki zato zdaj trdijo, da Ronaldo ni razkril, koliko je bil plačan za promocijo.

Strokovnjaki sicer opozarjajo, da je problematika veliko širša kot le primer Cristiana Ronalda, saj gre za slabo regulirano okolje v razvijajočem se finančnem svetu.

BBC je za komentar zaprosil tako Cristiana Ronalda kot Binance, a se nista odzvala. Vpleteni strani očitno sodelovanje načrtujeta tudi v prihodnje, saj je Portugalec pred kratkim na družbenih omrežjih objavil napoved, da "se nekaj pripravlja."

Borza Binance se sicer s tako tožbo ne spopada prvič. Pred kratkim je ameriško pravosodno ministrstvo podjetju naložilo plačilo 4,3 milijarde dolarjev kazni. Razlog pa: uporabniki borze, med njimi tudi kriminalci in teroristi, so z uporabo borze zaobšli sankcije in preprosto prenašali velike vsote denarja.