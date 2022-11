Redka javna kritika Džinpinga: kanadskemu kolegu očital izdajanje informacij

Na posnetku, ki ga je posnel en od novinarjev po končanem srečanju, sta si kitajski in kanadski voditelj ob prisotnosti prevajalca izmenjala nekaj besed. Pri tem je kitajski predsednik Trudeauja obtožil, da je izdal podrobnosti srečanja.

Ob tem se je najverjetneje navezoval na poročila, da je Trudeau na srečanju razpravljal o domnevnem kitajskem vohunjenju in vmešavanju v kanadske volitve. Šlo je sicer za pogovore za zaprtimi vrati, ki so potekali prvič po več letih.

"Vse, o čemer smo se pogovarjali, je že prišlo v javnost in to ni primerno," je v mandarinščini dejal Džinping in nadaljeval, da če bodo vsi iskreni, se bodo pogovarjali z medsebojnim spoštovanjem, sicer bi lahko prišlo do nepredvidljivih posledic. Vendar je Šijev prevajalec prevedel le del stavka, preden ga je Trudeau prekinil.

Po nasmehu in prikimavanju, se je Trudeau namreč odzval z besedami, da v Kanadi verjamejo v svoboden, odprt in odkrit dialog ter da bodo tako tudi nadaljevali. "Tudi v prihodnje si bomo prizadevali za sodelovanje, vendar se bodo pojavile stvari, o katerih se ne bomo strinjali," je dodal.

Še preden je nato Trudeau dokončal trditev, ga je Džinping prekinil in ga prosil, naj najprej ustvari pogoje za to. Voditelja sta si nato stisnila roke in odšla vsak po svoje.

Napeti odnosi med Kitajsko in Kanado

Pogovor je poseben tudi z vidika, da se v javnosti le redko pojavijo pogovori Džinpinga z drugimi voditelji. Njegovi nastopi v javnosti so namreč strogo načrtovani.

BBC poroča, da je pogovor razkril napetosti med Kitajsko in Kanado. Razmere so zaostrene že od leta 2018, ko so prijeli vodjo podjetja Huawei Technologies Mengo Wanzhou in nato aretirali dva Kanadčana, ki ju je Peking obtožil vohunjenja. Vsi trije so bili kasneje izpuščeni.

Napetosti so se ponovno povečale po pred kratkim izpeljani aretaciji Yueshenga Wanga, zaposlenega v javnem podjetju Hydro-Quebec, ki so ga obtožili vohunjenja. Wang je pridobil poslovne skrivnosti v korist Ljudske republike Kitajske in na škodo gospodarskih interesov Kanade, je v izjavi sporočila kanadska policija.