Reševanje ameriškega znanstvenika iz jame bi lahko trajalo več dni ali tednov

Izkušeni 40-letni raziskovalec Dickey se je v jamo Morca v gorovju Taurus na jugu Turčije odpravil v sklopu odprave s še tremi Američani, je sporočilo Evropsko združenje jamarskih reševalcev.

Globoko v jami je Dickey nenadoma zbolel in bruhal kri. Reševalci, med njimi tudi madžarski zdravnik, so poškodovanega Američana že dosegli in ga oskrbeli ter zagotovili nujno transfuzijo krvi. Vendar bo zaradi izjemnih ožin, skozi katera ne morejo z nosili, reševanje zahtevno in počasno. V operaciji trenutno sodeluje 170 ljudi iz Bolgarije, Hrvaške, Madžarske, Italije, Poljske in Turčije. Jamo so že razdelili na več delov, reševalna ekipa vsake države pa je odgovorna za en del.