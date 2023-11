Rusi jahte 'uvozili' v Estonijo, kjer pa o plovilih ne vedo nič

Najdražje plovilo, ki je bilo uvoženo v Estonijo, je deset let stara jahta Sunseeker Predator, ki je po dokumentih vredna 5,46 milijona evrov. Po ceni ji sledita Ferretti 780, dokončana pred štirimi leti za 3,37 milijona evrov in Azimut 78 za 3,08 milijona evrov. Vrednost kar tretjine jaht iz Rusije, ki so na seznamu, pa naj bi presegala milijon evrov. Najcenejša jahta iz Rusije je sicer osem metrov dolga jadrnica Bombus, ki stane nekaj več kot 150 tisočakov.

Hkrati je po podatkih iz carinskih deklaracij šest jaht odplulo na Finsko in zanimivo – nobena na Švedsko, v Latvijo ali Litvo. Za Estonijo je na drugem mestu te lestvice sicer Turčija z 31 jahtami z ruskimi lastniki.

Postimees je pridobljene podatke posredoval tudi estonskemu davčnemu in carinskemu uradu s prošnjo, da jih preveri. Po nekaj dnevih so sporočili, da jahte uvožene v Estonijo iz Rusije sploh niso bile predložene estonski carini. Podatki estonske uvozne statistike tudi ne potrjujejo, da bi med letoma 2021 in 2023 v Estoniji prijavili tolikšno število plovil, je za Postimees povedala Karin Ulvik iz estonske davčne in carinske uprave.

Ker lahko nekatera plovila v EU vstopijo tudi začasno, ne da bi prijavila končni uvoz, estonska carina pa ni prisotna v vseh pristaniščih, se je davčna in carinska uprava s poizvedbo obrnila tudi na partnerske institucije. Tako estonska mornarica kot policija in uprava za mejno stražo sta potrdili, da v estonske vode ni vstopila nobena od jaht, ki so navedene v ruskih carinskih deklaracijah.

Urad je nato opravil naključni pregled in ugotovil, da so nekatere od jaht, ki naj bi bile pripeljane v Estonijo, še vedno zasidrane na območju Rusije.