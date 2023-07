'Satelit Severne Koreje ni sposoben vohunjenja za ZDA in Južno Korejo'

Južna Koreja je po strmoglavljenju v 36 dneh končala z operacijo, v sklopu katere so mobilizirali ladje mornarice, letala in potapljače ter iz morja potegnili ostanke satelita in opravili analizo.

"Našli smo več ključnih delov satelita, ki so jih pregledali ameriški in južnokorejski strokovnjaki. Ugotovili so, da satelit sploh ni sposoben opravljanja vojaških izvidniških del," je sporočil vrh južnokorejske vojske. Severna Koreja se na navedbe še ni odzvala, poroča AP.

Satelit naj bi imel slabo opremo za lociranje in sledenje ciljem, poroča Reuters. "Ločljivost optične naprave, naložene na satelitu, ni bila primerna za vojaško uporabo," je ocenil Jang Uk, sodelavec Inštituta za politične študije Asan v Seulu.

Cilj Kim Džong Una z vohunskim satelitom je bila sicer prav pridobitev vesoljskega nadzornega sistema za spremljanje Združenih držav Amerike in Južne Koreje iz zraka.

V Pjongjangu priznali tehnično težavo

Severnokorejska raketa je strmoglavila v morje, "potem ko je izgubila potisk zaradi nepravilnega delovanja motorja v drugi stopnji", so vzrok za neuspeh opisali v Pjongjangu in s tem odkrito, a nekoliko presenetljivo priznali tehnično težavo, poroča Reuters. Že takrat pa so napovedali, da se z neuspelim poskusom niso končala njihova prizadevanja za prihodnje izstrelitve.