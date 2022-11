Septembrske eksplozije poškodovale okrog 250 metrov plinovoda Severni tok 1

"Na morskem dnu vzdolž plinovoda Severni tok 1 je bilo na razdalji približno 248 metrov najdenih več kraterjev, globokih od tri do pet metrov," je sporočil upravljavec plinovoda in dodal, da je del cevi med kraterji uničen.

Na plinovodih Severni tok 1 in 2 so septembra potrdili štiri puščanja plina. Do dveh uhajanj je prišlo v švedskih, do dveh pa v danskih vodah. Švedske in danske oblasti so ugotovile, da sta puščanja povzročili najmanj dve podvodni eksploziji, enakovredni detonaciji več sto kilogramov eksploziva.

Več držav je prepričanih, da je šlo pri poškodovanju plinovoda za namerno dejanje, pri čemer so nekateri prst uperili proti Moskvi. Tudi Rusija meni, da je na plinovodih šlo za sabotažo in eksplozije označila za dejanje mednarodnega terorizma. Po mnenju Moskve je sicer cilj sabotaže dokončno prekiniti odnose med EU in Rusijo ter oslabiti Evropo.

Plinovoda Severni tok 1 in 2 povezujeta Rusijo in Nemčijo pod Baltskim morjem. Rusija je dobavo plina po Severnem toku 1 v minulih mesecih najprej zmanjšala, nato pa konec avgusta popolnoma ustavila. Dobava po Severnem toku 2 nikoli ni stekla, saj je Nemčija tik pred rusko invazijo na Ukrajino februarja letos projekt ustavila.