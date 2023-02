Severna Koreja prepovedala uporabo imena Kimove domnevne hčerke

Severna Koreja po novem omejuje tudi izbiro ženskih imen. Vsem dekletom po imenu Ju Ae so namreč ukazali, naj si spremenijo ime. Razlog pa: Ju Ae je ime domnevni hčerki voditelja Kim Džong Una, za katero se vse glasnejše domneva, da bo naslednja voditeljica države na severni polovici Korejskega polotoka.

icon-expand Ju Ae naj bi imela okoli devet let. FOTO: AP

Severna Koreja je ženskam z imenom Ju Ae ukazala, naj si ime in rojstne liste spremenijo. O novem ukazu je poročal radio Free Asia, ki se je skliceval na dva anonimna vira, ki živita na severu in jugu prestolnice Pjongjang. "Oddelek za varnost je 8. februarja poklical ženske, ki so v registru pod imenom Ju Ae, in jim ukazal naj si spremenijo ime," je povedal neimenovan vir. Za spremembo naj bi imele teden dni časa. Opazovalci menijo, da je nov ukaz del prizadevanj strogega režima, da bi deklica, ki naj bi imela okoli devet let, postala čim bolj oboževana in edinstvena. Vir je dodal, da oblasti tudi same iščejo dekleta z imenom Ju Ae in jih prisilijo, da si spremenijo ime, Kimovo domnevno hčerko, ki bo očitno kmalu edina s tem imenom, pa predstavljajo kot "plemenito hči vrhovnega voditelja".

icon-expand Kim Džong Un in njegova domnevna hčerka Ju Ae FOTO: AP

Ne gre za prvi primer prisilne spremembe imen v Severni Koreji. "Tradicija" prepovedi imen traja že vse od časa Kim Il-Sunga in tudi ko je na oblast prišel sedanji voditelj, je država ljudi z imenom Džong Un in imenom njegove žene Sol Ju, prisilila, da so si spremenili ime.