Severna Koreja pričakuje ruske turiste: vabijo jih v Kimovo smučarsko središče

Ko je kovid v začetku leta 2020 začel razsajati po svetu, je Severna Koreja svoje že tako neprodušne meje popolnoma zaprla. Po skoraj štirih letih bodo pozdravili prve turiste.

Ruska potovalna agencija Vostok Intur sedaj za 750 dolarjev (684 evrov) turiste vabi na štiridnevne počitnice v smučarsko središče Masikrjong. Cena vključuje povratni let med Vladivostokom in severnokorejsko prestolnico, povezavo do pristaniškega mesta Wonsan, bivanje v hotelih s štirimi in petimi zvezdicami, je poročala ruska tiskovna agencija.

Oblasti Primorskega okraja na skrajnem vzhodu Rusije so v sredo na družbenem omrežju Telegram že vabile potencialne turiste. "Bi radi obiskali eno najbolj zanimivih in skrivnostnih držav na svetu - Severno Korejo? Hitro spakirajte kovčke in se odpravite na turo, kjer se boste lahko seznanili z znamenitostmi Pjongjanga, se potopili v kulturo dežele in osvojili pobočja smučišča Masikrjong."

Masikrjong je sicer predstavljen kot prvo javno smučišče v Severni Koreji, ki so ga zgradili na ukaz voditelja Kim Jong Una za razvoj tujega turizma.