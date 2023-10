Mama mlade Nemke, ki so jo ugrabili na festivalu: Shani je živa

"Prosimo – ne, zahtevamo – da nemška vlada hitro ukrepa," je dodala in pozvala celotno Nemčijo, naj ji pomaga pri vrnitvi Shane domov.

Več dni o Nemki Shani Louk ni bilo znanega nič, v torek pa se je ponovno oglasila njena mama, ki trdi, da jo je neimenovani palestinski vir obvestil, da je njena hči v bolnišnici. "Imamo dodatne informacije, da je Shani živa, vendar je utrpela hude poškodbe glave in je v kritičnem stanju," je pojasnila v kratkem videoposnetku, ki so ga objavili nemški mediji.

Zavladal je kaos, številni so se pognali v beg z avtomobilom ali peš, kar pa ni uspelo mladi Nemki, sicer grafični oblikovalki, ki so jo pripadniki Hamasa odpeljali kot talko nazaj v Gazo.

Shani je bila ena od tisoč udeležencev festivala za mir na jugu Izraela, blizu meje z Gazo, ko so v soboto zgodaj zjutraj zvok glasbe prekinili zvoki strelov in na prizorišče so vdrli pripadniki teroristične palestinske skupine Hamas.

Kmalu zatem se je na spletu pojavil videoposnetek, na katerem ženska napol gola, nezavestna in na trebuhu leži na zadnjem delu terenskega vozila. Hamasovi militanti se ob tem norčujejo, vozijo po mestu in sedijo na njej. Ostali tečejo ob tovornjaku in pljuvajo na truplo.

"To je zagotovo Shani. Bila je na glasbenem festivalu za mir. To je nočna mora za našo družino," je takrat povedala njena mama, ki jo je prepoznala po tetovažah in dredih.