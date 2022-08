Skrivnostna smrt dveh savdskih sester v Sydneyju

7. junija so avstralski uradniki potrkali na vrata stanovanja v Sydneyju. Poštni nabiralnik je bil poln, najemniki pa že več kot tri mesece niso plačali najemnine. Ko so vstopili v stanovanje, so v njem našli dve mrtvi ženski, katerih trupli sta bili več tednov v ločenih spalnicah. Šlo je za sestri iz Savdske Arabije.

Dva meseca pozneje policija kljub preiskavam še vedno ne ve, kaj se je zgodilo 24-letni Asra Abdullah Alsehli in 23-letni Amaal Abdullah Alsehli. Na vhodnih vratih stanovanja ni bilo znakov, da bi pred tem v stanovanje kdo vdrl. Policija je smrt deklet označila za sumljivo in nenavadno. Čakajo tudi, da sodni izvedenec ugotovi vzrok smrti. Lokalni mediji so poročali, da prvi rezultati obdukcije niso bili prepričljivi.

"O dekletih ne vemo veliko. Upamo, da nam bo lahko kdo pomagal pri preiskavi," je že prejšnji teden sporočila detektivka Claudia Allcroft.

Sestri sta upravnika stavbe prosili, naj preveri varnostne kamere

Za zdaj je o njiju le malo informacij, znano je, da sta se dekleti v Avstralijo preselili iz Savdske Arabije leta 2017, ko sta tudi zaprosili za azil.

Obe sta delali kot kontrolorki prometa in poleg dela še študirali. Kaj sta študirali, ni znano. Policija sicer njune družine ne obravnava kot osumljence, sosedi pa so za lokalne medije povedali, da sta se sestri večino časa držali zase.