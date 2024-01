Služabnik Epsteina: Princ Andrew je pri nas na dvorcu preživljal tedne

Ameriški sodnik je objavo zapisov odredil kot del tožbe, povezane s sodelavko obsojenega spolnega prestopnika Jeffreyja Epsteina, Ghislaine Maxwell. V petek so na okoli 1300 straneh objavili še tretji del dokazov in pričevanj. Med pričami je bil tudi Juan Alessi , ki je v Palm Beachu na Floridi upravljal z razkošno rezidenco Epsteina.

V dokumentih, ki so bili razkriti ta teden, ena od tožnic – Jane Doe 3 – za katero se domneva, da je Virginia Roberts Giuffre , sicer tudi ena od žrtev, trdi, da je bila pri 17 letih prisiljena v spolne odnose s princem Andrewem v Maxwellovem stanovanju v Londonu in New Yorku ter v "orgijo" z drugimi mladoletnimi dekleti v Epsteinovem zasebnem letovišču na Deviških otokih v ZDA. Ta obtožba ni nova in britanski kraljevi mož že dolgo zanika kakršne koli kršitve. Leta 2019 je za BBC dejal, da se ne spomni, da bi kadar koli sploh srečal Giuffrovo, leta 2022 pa je z njo dosegel finančno poravnavo, potem ko ga je tožila zaradi spolnega napada. Tudi takrat sicer ni priznal odgovornosti.

200 dolarjev za vsako dekle

Dokumenti razkrivajo tudi zaskrbljujočo sliko o tem, kako je Epstein novačil žrtve za spolno izkoriščanje. Priče so razkrile, da so dobivali navodila, kako naj novačijo dekleta in jih pripeljejo k Jefferyju.

Tony Figueroa, nekdanji partner Giuffrove, je pričal, da sta Epstein in Maxwellova plačala po 200 dolarjev (182 evrov) za vsako dekle, ki je šlo v dvorec. Tudi njemu naj bi pri 19 letih plačali, da je iskal in vozil najstnice v Epsteinovo hišo, kjer je pogosto videl še druge mlade ženske, stare od 16 do 19 let, ki so po njegovem mnenju Epsteinu nudile spolne usluge.