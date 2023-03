Smeti se kopičijo, protesti pa nadaljujejo: v Parizu pridržali 243 ljudi

Burno dogajanje okoli pokojninske reforme v Franciji ne pojenja. Potem ko je francoska vlada v ponedeljek prestala dve glasovanji o nezaupnici, so se protestniki v Parizu znova odpravili na ulice, kjer ležijo kupi smeti, saj smetarji stavkajo že 16. dan. Protestniki so se spopadli s policijo, pri čemer je bilo poškodovanih 11 policistov, samo v Parizu so pridržali 243 ljudi. Veliko dela so imeli tudi gasilci, ki so gasili kupe smeti, ki so jih zažigali demonstranti.

Francoska vlada je z bolj tesnim rezultatom, kot je bilo pričakovati, prestala dve glasovanji o nezaupnici zaradi sprejetja pokojninske reforme, ki upokojitveno starost dviguje na 64 let. Ker glasovanji nista bili uspešni, bo predlog zakona o dvigu upokojitvene starosti postal zakon. Po pestrem političnem pregovarjanju pa se je dogajanje tudi tokrat preselilo na ulice, kjer so se v ponedeljek na protivladnih protestih v Parizu spopadli protestniki in policija. Mineva tudi že 16. dan, odkar stavkajo smetarji in po ulicah Pariza se je nakopičilo okoli deset ton smeti, poroča BBC. Nova reforma predvideva, da bi se upokojitvena starost smetarjev zvišala s 57 na 59 let. Vreče za smeti in smetnjaki so tako služili kot gorivo za izgrednike, ki so v ponedeljek zvečer prečesavali Pariz in podtikali ogenj.

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right

Romantični Pariz že zajeli podgane in močan smrad Mnogi menijo, da so smeti postale znak upora Francozov. Na družbenih omrežjih in protestnih plakatih se je namreč razširila podoba Macrona, ki sedi na kupu smeti.

icon-expand Podoba Macrona, ki sedi na kupu smeti. FOTO: AP

Macron bo v luči protestov proti pokojninski reformi opravil televizijski intervju. Po navedbah njegovega urada bo odgovarjal na vprašanja novinarjev televizijskih postaj TF1 in France 2, poroča STA. V težavah se je znašel tudi župan Pariza, ki stavkajoče podpira. Mestna uprava je namreč zavrnila ukaze, naj odpeljejo smeti, saj da to ni njihova naloga. Za nekaj manj smeti so poskrbela zasebna podjetja, ki so v nekaterih okrožjih Pariza pobrala smeti, a s težavami se nato srečajo še v sežigalnicah, kjer prav tako stavkajo.

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right