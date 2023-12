Srbske volitve pod drobnogledom: primeri lažnih glasovnic in korupcije?

V nedeljo so v Srbiji potekale predčasne parlamentarne volitve, pokrajinske volitve v Vojvodini ter lokalne volitve v Beogradu in še 65 drugih lokalnih samoupravah. S terena pa so prihajale tudi informacije o domnevnih incidentih in nepravilnostih na voliščih. Med drugim naj bi na več volilnih mest v Beogradu prepeljali neprijavljene volivce, ena od nevladnih organizacij pa trdi, so jim pred policijsko postajo s palicami uničili avtomobil in jim preprečili opazovanje volitev.

Na več voliščih naj bi prejeli pritožbe, med drugim o poskusih kupovanja glasov volivcev, skupni privedbi volivcev na volišče, skupnem glasovanju družinskih članov, vodenju vzporedne evidence volivcev in njihovem glasovanju ter pomanjkljivem preverjanju identitete volivcev. Nevladna civilna organizacija CRTA (Center za raziskave, transparentnost in odgovornost) je na omrežju X objavila fotografije razbitega stekla na avtomobilu in ob tem zapisala, da so "pretreseni in vznemirjeni", ker so jim na dvorišču policijske postaje s palicami razbili avtomobil.

Kot so še dodali, so se njihovi opazovalci odpravili na policijsko postajo, da bi prijavili domneven primer volilne korupcije, potem ko so ugotovili, da so posamezniki z volišča odnesli na desetine glasovnic in jih odnesli v prostore stranke na drugi strani ulice. Skrbijo jih tudi domnevni primeri prevažanja volivcev na druga volišča, po odhodu z volišča pa naj bi jim delili kuverte, kar "vzpodbuja sum kupovanja glasov", so dodali in opozorili predvsem na domnevne nepravilnosti v Beogradu, kjer jim na 17 voliščih niso dovolili vstopiti, da bi opazovali proces. Nadaljnje opazovanje jim je bilo omogočeno ob posredovanju Republiške volilne komisije. Aktivistično gibanje Kreni-Promeni, ki je osredotočeno na področje okoljske problematike, človekovih pravic, ekonomske pravičnosti in demokracije, je na omrežju X objavilo več videoposnetkov, ki prikazujejo domnevne nepravilnosti v času volitev, na primer, ko se skupina moških iz črnega terenskega vozila približa starejšemu gospodu, ki naj bi prišel iz volišča, in mu v roko nekaj izroči.

Pred volišči so posneli tudi domnevne primere, ko so člani političnih strank imeli sezname volivcev in liste z evidenco.

