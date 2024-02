Srbski igralec po kritikah, da podpira Rusijo, izgubil vlogo v ameriški seriji

Tiskovni predstavnik ameriškega televizijskega omrežja, ki serijo distribuira gledalcem, je v komentarju na odločitev dejal le, da so se odločili za razhod z Bikovićem, vlogo pa bodo dodelili drugemu igralcu, poroča The Guardian.

Na očitke se je nato odzval Biković, ki je zapisal, da ne podpira nobenih vojn, opozoril je tudi na svoje izkušnje med odraščanjem v državi, kjer je divjala vojna. "Ko sem bil star enajst let, sem dneve in noči preživljal v zaklonišču, medtem ko so mojo državo in domači kraj bombardirali. Nikoli nikomur ne bi želel takšnega razdejanja." Dodal je, da je po svetu veliko konfliktov in prav vsi so strašljivi.

"Proti meni poteka usmerjena kampanja, ki z zunanjim vplivom ustvarja resen precedens, ki meče senco na bistvo umetniške svobode. Rezultat takšne zgodbe je zmaga nesmisla in poraz umetnosti," je zapisal v objavi. Dodal je, da je počaščen, da so ga izbrali v igralsko zasedbo, "moje sodelovanje v njej pa ni možno iz razlogov zunaj domene kulture in ne bom se uklonil nečemu, kar ogroža mojo integriteto".