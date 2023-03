Stavka smetarjev v Franciji: pariške ulice se utapljajo v smeteh

Francoski senat je v soboto zvečer potrdil sporno pokojninsko reformo, s katero bi se upokojitvena starost v Franciji zvišala s sedanjih 62 na 64 let. Nepriljubljena reforma je v državi sprožila množične proteste in stavke. Med stavkajočimi so tudi smetarji, zato se po državi kopičijo kupi smeti. V nedeljo se je na ulicah Pariza nakopičilo že približno 5400 ton smeti.

Francoski sindikati, ki reformi ostro nasprotujejo, še vedno upajo, da bosta vlada in predsednik države Emmanuela Macron, ki je zavrnil njihove pozive k pogovorom, popustil, je poročala STA. Ozračje glede pokojninske reforme je v Franciji napeto že od konca januarja, ko so Francozi svoje nestrinjanje z reformo izrazili tudi na ulicah. Nasprotovanju so se v Parizu in drugih mestih pridružili tudi smetarji, zato so se po mestih začele kopičiti smeti. Te dni pogled na znameniti Eifflov stolp in Slavolok zmage kazijo kupi smeti.

icon-expand Te dni pogled na znamenit Eifflov stolp kazijo kupi smeti. FOTO: AP

Pariška mestna uprava je sporočila, da je bilo v nedeljo na ulicah francoske prestolnice, med drugim tudi pred stavbo, v kateri zaseda senat, nakopičenih približno 5400 ton smeti. Po mestu se že širi vonj po gnilih ribah in drugi hrani, predvsem v okolici nekaterih restavracij. Stavki so se pridružili tudi drugi sektorji, med njimi energetski in prometni, kar še poglablja težave z odvozom smeti. Iz županovega urada v Parizu so sporočili, da je kopičenje vreč smeti posledica tudi blokiranih in natrpanih sežigalnic.

Meščani so zaradi nastalih razmer zaskrbljeni tudi za svoje zdravje. V nekaterih okrožjih so zaskrbljeni zaradi razmnoževanja podgan in ostalih glodavcev, lokalni uradniki pa pariško županjo pozivajo, naj za nujno posredovanje najame zasebnike, ki bodo očistili mesto, poroča CNN. Občinska uprava sicer skrbi skrbi za odvoz smeti v polovici od 20 pariških okrožij. Za preostalih 10 so odgovorni zasebni izvajalci.

icon-expand Stavkajo tudi v sežigalnicah in zbiralnicah odpadkov. FOTO: Profimedia