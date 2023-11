Tresenje na Islandiji ne pojenja: ribiška vasica se je pogreznila že za meter

Polotok na jugozahodu Islandije bi se lahko še desetletja soočal z vulkansko nestabilnostjo, opozarja islandski meteorološki urad (IMO). Iz majhnega ribiškega mesteca Grindavik, ki se vsak dan pogrezne za štiri centimetre, so zaradi številnih potresov in strahu pred bližajočim se izbruhom evakuirali 4000 prebivalcev. Strokovnjake je šokirala tudi ugotovitev, da magma globoko pod zemljo lomi kamnino in ustvarja podzemne tunele.

FOTO: Profimedia Na polotoku Reykjanes so se leta 2021 po 800-letnem premoru znova pojavili manjši izbruhi, kar bi lahko pomenilo nov "eruptivni cikelj," ocenjuje Matthew Roberts iz IMO. Pričakujejo, da bodo izbruhi vulkanov potekali vzdolž celotne polotoka in ne le večkrat z iste lokacije. Vulkanska nestabilnost pa bi lahko trajala desetletja. Trenutne ocene kažejo, da je magma le še 800 metrov pod zemljo, območje pa je v zadnjih tednih streslo več tisoč potresov. Na sedežu IMO v Rejkjaviku 24 ur na dan spremljajo seizmično dogajanje, v zadnjem dnevu so tako zaznali kar 2000 potresnih sunkov. Težave jim povzročajo še prekinjena dobava električne energije in uničene ceste na območju Grindavika. V petek je ekipo strokovnjakov šokirala ugotovitev, da magma prodira na površje in lomi kamnino na razdalji 15 kilometrov. Pod Grindavikom je magma zarezala tunel "kot podzemni tovorni vlak". Gre sicer za prvi tak pojav v sodobnem času. Seizmični podatki niso intenzivni, so pa številčni, kar nakazuje, da bo lava na površje lahko curljala več tednov. Kam bo lava tekla, težko predvidevajo, zato ob elektrarnah že gradijo preventivne nasipe in jezove. Mesto Grindavik se je pogreznilo za več kot meter Čeprav ima Islandija pripravljene številne domiselne načrte za boj proti lavi, Roberts opozarja, da "narava vedno zmaga, če je izbruh dovolj močan in dolg". Za območje z okoli 4000 prebivalci so takoj odredili evakuacijo, vsak dan naj bi le en član gospodinjstva imel nekaj minut časa, da iz domovanj pobere osebne stvari. Po spletu so že zaokrožile fotografije več metrov velikih razpok na cestah in hišah. Zahodni del mesta Grindavik se je od prejšnjega tedna pogreznil za več kot meter, vsak dan se pogrezne za okoli štiri centimetre, pogrezanje pa se bo še nadaljevalo. Prebivalci trepetajo pred izbruhom, ki bi uničil vso infrastrukturo in v zrak spustil strupene pline. Fotografije iz zraka razkrivajo, da magma tokrat reže po prejšnjo, več sto let staro vidno razpoko. Zaradi potresov ostaja zaprta tudi ena najbolj priljubljenih turističnih točk na Islandiji – Modra laguna.