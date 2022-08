Trump preiskavo zoper svoje podjetje označil za lov na čarovnice

Po preiskavi FBI v začetku tedna pred Trumpovim posestvom Mar-a-Lago tam vztrajata skupini njegovih privržencev in nasprotnikov, ki si izmenjujeta zmerljivke in grožnje. Podporniki Donalda Trumpa grozijo tudi sodniku Bruceu Reinhartu , ki je podpisal preiskovalni nalog. Še vedno sicer ni znano, kaj točno ta vsebuje.

Še naprej tako ni jasno, zakaj je bila preiskava, kakršna se nekdanjemu predsedniku ZDA še ni zgodila, izvršena. Trump je do nje kritičen, vendar skupaj z republikanci ne pove, kaj so iskali, čeprav je to navedeno v nalogu. Tudi pravosodno ministrstvo ZDA in FBI ostajata nema.

Glede na nekatera ugibanja naj bi šlo za domnevo, da je iz Bele hiše po porazu na volitvah novembra 2020 Trump odnesel številne zaupne dokumente, ki bi jih moral predati nacionalnim arhivom.

Nekateri menijo, da je to povezano tudi s preiskavo napada Trumpovih privržencev na kongres 6. januarja in njegovimi poskusi spremembe izida predsedniških volitev.

Nekdanji direktor Oddelka za protiobveščevalne dejavnosti pri pravosodnem ministrstvu ZDA David Laufman, ki je sodeloval pri preiskavah nekdanje države sekretarke Hillary Clinton in nekdanjega poveljnika zveze Nato oziroma direktorja Cie Davida Petraeusa, je za Politico ocenil, da ni nobenega dvoma, da ne gre za politično dejanje.

Laufman skupaj z več drugimi analitiki meni, da pravosodno ministrstvo ZDA ne bi nikoli šlo v to, če ne bi bilo povsem prepričano, da ima trdne dokaze o krivdi.

"FBI ni naklonjen takim banana republika vdorom v zasebnost"

Trump, njegovi privrženci in republikanci, ki so strnili vrste za njim, ter analitiki na televiziji Fox News po drugi strani verjamejo, da sta si FBI in pravosodno ministrstvo to potezo privoščila brez utemeljenega razloga.

Član Federacije ameriških znanstvenikov proti vladnim skrivnostim Steven Aftergood je dejal, da bosta morali slej ali prej ena in druga stran povedati, za kaj je šlo. Takrat bo jasno, ali gre za resne kršitve zakona ali pa za neko špekulativno dejanje. "Kot vem, FBI ni naklonjen takim banana republika vdorom v zasebnost. To se ne dogaja, še posebej pri sodnem nalogu," je dejal.

Do takrat pa se nadaljuje poplava teorij zarot in groženj. Kongresni republikanci grozijo, da bodo v primeru prevzema večine v kongresu uvedli preiskavo sedanjega predsednika ZDA, bivših in celotnega pravosodnega ministrstva ter FBI.

Trumpu v bran je skočil celo nekdanji podpredsednik ZDA Mike Pence, ki ni hotel sodelovati v naklepu razveljavitve volilnih izidov po posameznih zveznih državah. Pence naj bi se sicer nameraval leta 2024 potegovati za kandidaturo za predsednika ZDA, in to zelo verjetno tudi proti Trumpu.