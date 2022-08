Udar strele v bližini Bele hiše: 28-letnico rešili gumijasti podplati in tajni agenti

V začetku avgusta je v bližini Bele hiše v Washingtonu udarila strela. Tri osebe so umrle, preživela je le Amber Escudero-Kontostathis. 28-letnica je še vedno v bolnišnici, a v stabilnem stanju. Na kraju nesreče so jo z defibrilatorji oživljali agenti tajne službe ZDA, je po nesreči sporočila njena mati. "Poskušali smo izvedeti njihova imena, da bi se jim lahko osebno zahvalili."

icon-expand Zaradi udara strele so umrle tri osebe. FOTO: AP

Amber Escudero-Kontostathis je v Washingtonu delala za neprofitno organizacijo in zbirala denar za begunce, ko je njeno skupino zajela nevihta. Pred dežjem so se zatekli pod drevo, ko je vanje udarilo več strel. "V pol sekunde je na mesto udarilo šest strel," je za Ventura County Star povedala Julie, Amberina mama. Strokovnjak za strele je za Washington Post povedal, da se je v bližini Bele hiše prejšnji teden ob 18.49 pojavil šestdelni blisk, ki je udaril v isto točko na tleh. Na kraju nesreče so bili med prvimi tudi uslužbenci ameriške tajne službe in policisti. Pomagal je tudi nemški zdravnik, ki je dopustoval v Ameriki, in dva zdravnika iz Teksasa, je po nesreči povedala Amberina družina. Njen oče je dodal, da je bilo na srečo v bližini ob pravem času dovolj ljudi, ki so lahko pomagali. Udar strele so ujele tudi kamere v bližini.

Po navedbah oblasti je med žrtvami starejši zakonski par iz Janesvilla v Wisconsinu in 29-letni bančni uslužbenec iz Los Angelesa. Hude opekline po telesu Amber je utrpela opekline na levi strani telesa, kjer je držala torbo z elektronskimi napravami. Takoj po nesreči je bila tako šibka, da ni mogla hoditi. V naslednjih dneh si je toliko opomogla, da so jo odklopili z respiratorja in jo z intenzivne enote premestili v oddelek za zdravljenje opeklin, kjer je tudi opravila prve korake po nesreči. "Obiskal jo je zdravnik in povedal, da je Amber pravi čudež," je še povedala Julie in dodala, da so Amber zaščitili debeli gumijasti podplati na njenih škornjih in hitra pomoč tajnih agentov.