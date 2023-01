Ukrajinci z ruskim potnim listom: Bodo vpoklicani v boj proti lastni državi?

Ko je Rusija februarja napadla Ukrajino, so evropske države sprejele številne Ukrajince, ki so pred vojno pobegnili. Toda med njimi so bili tudi taki, ki so prihajali z ozemlja, ki ga je zasedla Rusija, ki že skoraj desetletje na ukrajinskih ozemljih izdaja lastne potne liste in otežuje pridobitev ali podaljšanje ukrajinskega državljanstva.

Ukrajinski državljani na teh ozemljih se sedaj sprašujejo, ali jih lahko v vojno vpokliče ruska ali ukrajinska stran, saj ne morejo dejansko dokazati, državljani katere države so.

Pojav, ki so ga nekateri poimenovali pasportizacija, ni le vprašanje, kdo se bo boril v kateri vojski ali katero mejo bo prečkal. "Množično in brezglavo spreminjanje ukrajinskih državljanov v ruske je vojni zločin," je za Politico povedala Iryna Vereščuk, podpredsednica ukrajinske vlade in ministrica za reintegracijo začasno zasedenih ozemelj. Prisilno pasportizacijo prepoveduje tudi ženevska konvencija.

Rusija čez noč pridobila nove državljane

Ruska politika pasportizacije se začela 2002 ob začetku spopadov na ozemljih Gruzije in Moldavije, leta 2014 pa še v Ukrajini. Takrat naj bi Rusija, ki si je nezakonito priključila Krim, več kot dva milijona Krimčanov avtomatsko spremenila v ruske državljane, za zavrnitev novega potnega lista so imeli le šest tednov časa.

Kdor ruskega lista ni sprejel, mu je Rusija onemogočila izobraževanje ter zdravstveno oskrbo in zavarovanje, ki pa je pogoj za zaposlitev na Krimu. Leta 2020 je Rusija neruskim državljanom prepovedala tudi lastništvo nepremičnin na večjem delu Krima. Če so želeli oditi v celinsko Ukrajino, so na meji zahtevali ruski potni list, ukrajinskega pa so jim zasegli ali poškodovali.