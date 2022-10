Ukrajinski traktorji spet v akciji: tokrat namesto tankov vlečejo tramvaje

Prizori ukrajinskih traktorjev na delu med vojno so postali simbol upora Ukrajincev in mnogi menijo, da je traktor eno od najbolj zastrašujočih ukrajinskih orožij.

Po podatkih ukrajinskega ministrstva za gospodarstvo je kmetijstvo pred vojno predstavljalo 45 odstotkov celotnega ukrajinskega izvoza, pri čemer so vodilni izdelki iz sončničnega olja, koruze, pšenice in perutninskih proizvodov, navaja CBS . Da Ukrajinski kmetje lahko obdelajo vse površine, si zato lastijo veliko kmetijske mehanizacije, med njimi številne traktorje.

Njihov pogum je s simbolno gesto nagradila tudi ukrajinska pošta. Poleti so izdali novo poštno znamko z motivom traktorja, ki vleče ruski tank. Znamko so opremili z napisom: "Dober večer! Mi smo iz Ukrajine."

Medtem pa se nadaljujejo raketni napadi na energetsko infrastrukturo v zahodnih regijah Ukrajine, uradniki v več ukrajinskih regijah pa so poročali o izpadih električne energije. Upravljavec električnega omrežja v državi Ukrenergo je v sporočilu na Telegramu zapisal, da je "obseg škode primerljiv s posledicami napada z dne 10. in 12. oktobra ali pa jih celo presega," poroča Guardian.

Sistem zračne obrambe je bil aktiviran, so sporočile tudi oblasti v prestolnici. Pet raket, usmerjenih proti Kijevu, je bilo prestreženih, je dejal svetovalec ukrajinskega predsedniškega urada Oleksij Arestovič. Kijevski župan Vitalij Kličko je na Telegramu sporočil, da so sistemi zračne obrambe nad glavnim mestom sestrelili več raket. "Hvala našim branilcem," je med drugim zapisal in opozoril, da še vedno obstaja nevarnost zračnih napadov. "Ostanite v zakloniščih in poskrbite za svojo varnost. Varčujte z električno energijo in po svojih močeh omejite njeno porabo. Stopimo skupaj," je zapisal.

Viri blizu Kremlja so v soboto našteli skupno 12 mest in regij, ki so bile napadene, vključno z regijama Dnepropetrovsk in Lvov. Ukrajinske oblasti so medtem znova poročale o težavah z oskrbo z energijo in vodo. Ekipe na terenu sicer že popravljajo objekte, in ker želijo oskrbo z elektriko zagotovili čim prej, po državi veljajo nadzorovane in preračunane omejitve porabe.