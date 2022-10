Ukrajinski vojak o boju svojega očeta na ruski strani: Pridružil se je sovražniku

Kmalu se je vpisal še v redno ukrajinsko vojsko in kasneje sodeloval v protiofenzivi na severu in vzhodu Ukrajine. Na fotografijah, ki jih je pregledal The Guardian , je videti, ko Artur vstopa v Izjum in Liman, dve strateško pomembni mesti, ki ju je Ukrajina osvobodila v zadnjem mesecu.

Vseeno sta ohranila stike, tudi ko je Artur po študiju strojništva sledil svojim sanjam in se odločil, da kariero nadaljuje v filmski industriji.

Po začetku invazije se je odnos med njima nekoliko ohladil. Artur je očetu poslal kratko video sporočilo, v katerem se je norčeval iz njegovega prejšnjega opozorila o padcu prestolnice. "Hodim naokoli, vendar ne vidim niti enega Rusa. Zdi se, da so izginili. Ali mi lahko poveš, ker ne razumem, kje so?" mu je dejal v videoposnetku. Oče ga je ponovno pozval, naj odvrže orožje, saj se bodo razmere kmalu spremenile.

'Veselite se, dokler se lahko'

Pogovarjala sta se tudi kmalu po tem, ko so se pojavili dokazi o usmrtitvah civilistov iz ukrajinskega mesta Buča. Oleg je dejal, da so bila poročila lažna, in ponovil trditve ruske televizije, da so bile slike mrtvih civilistov v Buči uprizorjene, civiliste pa da so ubili Ukrajinci sami. Artur mu je povedal, da je razmere v Buči videl na lastne oči, a opazil, da očetovega pogleda ne bo spremenil.

Nazadnje sta bila v stiku, kot je Arturjeva enota pomagala osvoboditi Izjum na severu države. "Veselite se, dokler se lahko," so bile besede Olega. Novinarji The Guardiana so Arturja vprašali, kaj bi storil, če bi se na bojišču soočal z očetom. "Ne verjamem, da bi ga lahko ustrelil ali da bi on lahko ustrelil mene. Kdo bi lahko ubil lastnega očeta?" je dejal. Njegov oče je sicer trenutno nameščen v vojaški bazi v Donecku in v nedavnem sporočilu mu je zaželel vse najboljše.

Očetu zameri, da je izdal družino in državo, zase pa si želi, da bi se po vojni lahko zopet ukvarjal s snemanjem filmov.

Artur je svojo zgodbo konec septembra prvič predstavil ruskemu portalu Help Desk, ki nudi podporo vsem, ki jih je prizadela vojna. Dejal je, da se je odločil deliti svojo zgodbo, ker je spoznal, da se veliko Ukrajincev spopada z družinskimi težavami.