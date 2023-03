V Franciji na ulicah več kot milijon ljudi: gorele smeti, kioski in mestna hiša

Več kot milijon Francozov se je v četrtek zbralo na novih protestih proti pokojninski reformi. V Parizu, kjer se je zbralo okoli 120.000 ljudi, so demonstracije prerasle v nasilje in že čez dan je bilo ranjenih 149 policistov, 172 protestnikov pa so pridržali. V mestu Bordeaux so protestniki zažgali mestno hišo, v Parizu pa so goreli kioski in kupi smeti, ki se zaradi stavke smetarjev kopičijo na ulicah.

Protestniki so se začeli zbirati že zgodaj popoldne, ko so ponekod ohromili promet in zasedli železniško postajo v prestolnici. Policija je v Parizu nato uporabila solzivec, napetosti pa so se nadaljevale tudi pozno v noč.

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right

Po besedah notranjega ministra Gerlada Darmanina je okoli 1500 izgrednikov v Parizu "razbijalo javne zgradbe in napadalo policiste". Šlo naj bi za skupino mladih, oblečenih v črna oblačila in z maskami, ki se je postavila na čelo pohoda in uničevala avtobusne postaje, reklamne panoje, izložbe in kioske.

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right

Ocene o tem, koliko Francozov se je odpravilo na ulice, so različne. Na eni strani sindikati pravijo, da se je po vsej državi zbralo 3,5 milijona ljudi, na drugi stani pa je policija ocenila, da jih je bilo manj kot 1,1 milijona. Ocene so različne tudi glede števila protestnikov v Parizu. Sindikati trdijo, da se jih je zbralo rekordnih 800.000, policija pa je sporočila, da je mesto zavzelo 119.000 protestnikov.

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right

Že več kot dva tedna stavkajo tudi smetarji, zato se Pariz že utaplja v smeteh, ki so postale simbol protestov. Tudi tokrat so med protestom goreli polni smetnjaki, zažgali so tudi kioske, poroča France24.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

V okolici Pariza so za javnost zaprli več znamenitosti, med katerimi so tudi Eifflov stolp, Versajska palača in Slavolok zmage. Gasilci in policisti so imeli veliko dela tudi v mestu Bordeaux, kjer so protestniki celo zažgali vrata mestne hiše, kot prikazujejo posnetki, ki krožijo na družbenih omrežjih.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke